ארצות הברית, איראן ועומאן נמצאות בשלבים מתקדמים של גיבוש הסכם ביניים בנוגע למצר הורמוז, כך עולה מדיווחים של בכירים אמריקניים ומקורות במדינות המתווכות. לפי הערכות, ההכרזה על ההסכם עשויה להתפרסם בימים הקרובים.

ההסדר, שמתנהל עליו משא ומתן זה מספר שבועות, נועד להביא להפסקת אש מחודשת בין וושינגטון לטהרן ולאפשר חידוש המגעים בנושא הגרעין. במסגרת ההסכם, איראן מקבלת מענה לרוב דרישותיה בכל הנוגע לשליטה בתנועה הימית במצר.

בבחינה מעמיקה יותר, מדובר בהסדר המעניק לאיראן שליטה בפועל במימי המצר, כולל אפשרות עתידית לגביית תשלומים. בחלק מהדיווחים הערביים אף פורסם כי איראן תוכל לגבות "דמי שירות" כבר בשלב זה.

עיקרי ההסכם המתגבש כוללים את הנקודות הבאות: הסדר זמני למשך 60 יום בין עומאן לאיראן במצר הורמוז, עם אפשרות להארכה. חידוש הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. כלי שיט הנכנסים דרך המצר אל המפרץ יעברו דרך המרחב הימי של איראן. כלי שיט היוצאים דרך המצר אל הים הערבי יעברו דרך המרחב הימי של עומאן, בתיאום עם איראן. במהלך תקופת 60 הימים לא ייגבו אגרות מעבר או דמי שימוש. הצדדים יפעלו לפינוי מוקשים מהנתיב המרכזי של המצר תוך 30 יום. לאחר פינוי המוקשים מהנתיב המרכזי, הוא ישמש לתנועה דו-כיוונית. עומאן ואיראן ינהלו משא ומתן על הסדר קבע לתנועת הספינות במצר.

על פי ההסכם, איראן מקבלת שליטה רשמית – באישור אמריקני – במצר הורמוז ביחס לספינות הנכנסות. משמעות הדבר היא שאיראן תוכל למנוע מספינות להיכנס למצר ולמים הבינלאומיים, בניגוד לחוק הבינלאומי המקובל.

אף שאיראן מתחייבת שלא לגבות דמי כניסה, בפועל לא יהיה גורם שימנע ממנה לחייב את הספינות בתשלום, שכן השליטה נמצאת בידיה. במהלך החודשים האחרונים עלו דיווחים לפיהם איראן גובה דמי מעבר באופן לא רשמי.

גם היציאה ממצר הורמוז תישאר בפועל בשליטה איראנית, שכן עומאן תהיה מחויבת "לתאם" עם איראן כל יציאה של ספינה. ההבדל היחיד הוא שהשליטה ביציאה הדרומית תתבצע באמצעות גורם מתווך, במקרה זה עומאן.

לסיכום, אם ההסכם אכן ייחתם, איראן תוכל להתעשר ממצר הורמוז לכל המאוחר בעוד 60 יום, וככל הנראה גם קודם לכן. היא מקבלת את מה שדרשה עד כה – שליטה מלאה במצר. המצב החדש יאפשר לרפובליקה האיסלאמית להפעיל לחץ על המערב ולאיים בסגירת המצר, אם דרישותיה לא ייענו.