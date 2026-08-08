רשת CNN מדווחת כי הגנרל דן קיין, יו"ר המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, מוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט במטרה למצוא דרך לסיום העימות עם איראן. הגנרל הבכיר ביותר בצבא האמריקאי מזהיר כי האפשרויות הצבאיות להסלמת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמיועדות.

על פי הדיווח, שלושה גורמים המעורבים בפרטים מסרו כי קיין הבהיר בשיחות פנימיות עם בכירים בצוות הנשיא דונלד טראמפ שארצות הברית זקוקה למצוא נתיב לסיום המלחמה. לדבריו, פעולות צבאיות המיועדות להסלים את הלחימה עשויות להשיג תוצאה הפוכה, ושימוש בכוח אווירי בלבד לא יביא להשגת היעדים שהנשיא הציב.

"קיין מחפש סולם לרדת ממנו", כך העיד אחד הגורמים המעורבים. הדיווח מציין כי הגנרל אינו בודד בהערכתו שהמלחמה הגיעה לנקודת מפנה קריטית. קיין קיים שיחות עם בכירים נוספים בממשל, ביניהם שר החוץ מרקו רוביו, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף וסגן הנשיא ג'יי-די ואנס, במטרה ליצור חזית משותפת שתבהיר לנשיא את הסיכונים והמגבלות הכרוכים בהגברת הלחץ הצבאי.

על פי המקורות, קיין קיים בתקופה האחרונה שיחות עם מספר יועצים בכירים של טראמפ החולקים את השקפתו, במאמץ לתאם עמדות בין הסוכנויות והזרועות השונות ולהבטיח שהם מגיעים מיושרים לפגישות עם הנשיא. מטרתו הייתה להבהיר את המגבלות והמלכודות הטמונות באפשרויות הצבאיות הקיימות, כולל כאלה שאינן כוללות פריסת כוחות קרקעיים אמריקניים.

אחד המקורות שדיברו עם CNN התייחס לשיחות שניהל קיין עם בכירי הקבינט בנושא המלחמה מול איראן, והעריך כי "זו פשוט הדרך שלו להגן על הצבא".

מקורות רבים מסרו לרשת כי קיין, לצד אחרים בקבינט הנשיאותי, סבורים שהפצצות אוויריות לא יצליחו לכפות על איראן להסכים לעסקה בתנאים שטראמפ מציב. לאור מסקנה זו, הם פועלים לפיתוח אפשרויות חלופיות שמתיישבות עם המסגרת שקבע הנשיא.

אחד המקורות מסר ל-CNN כי כאשר טראמפ איים בסוף חודש יולי לחדש את ההפצצות במלוא העוצמה, קיין ואחרים בממשל חששו מההשלכות האפשריות של הסלמה כזו. אותו מקור סירב להיכנס לפרטים מבצעיים, אך ציין ש"היחידים שתמכו במבצע היו גורמים בפיקוד המרכז (CENTCOM)". לדבריו, גם ישראל תמכה באופן כללי במבצע להסלמת המלחמה.

גורם נוסף שהשפיע על ההחלטה היה מצב מלאי התחמושת של הצבא האמריקני. מקורות רבים מסרו ל-CNN כי מדובר בחשש שהועלה לא רק על ידי הגנרל קיין אלא גם על ידי גורמים באזור המפרץ, ששוחחו לאחרונה עם בכירי הממשל על הקשיים הצפויים בהדיפת התקיפות האיראניות במקרה שטראמפ יחליט להסלים, וזאת בשל המחסור במערכות הגנה אווירית מתקדמות.