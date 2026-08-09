במהלך חריג המעיד על דחיפות ביטחונית, פנה סגן שר ההגנה האמריקני סטיב פיינברג השבוע אל מנהלי תעשיות הביטחון בארה"ב בדרישה להציג תוכניות מפורטות להאצת ייצור מערכות נשק חיוניות.

כך עולה מדיווח שפורסם ב'וושינגטון פוסט' במוצאי שבת קודש. על פי הדיווח, התעשיות קיבלו מגבלת זמן של 21 יום בלבד להגשת תוכניות פעולה המאפשרות "לוחות זמנים מהירים ואגרסיביים באופן ניכר".

הצעד משקף את מצב הדחיפות הביטחונית שבה נתונה ארצות הברית, בעיקר נוכח המתיחות המתמשכת מול איראן והתחרות האסטרטגית מול סין. במזכר שהפיץ משרד ההגנה, הבהיר פיינברג כי "מחזורי פיתוח הנמשכים שנים אינם רלוונטיים עוד", וכי נדרשת מהתעשייה "האצה דרמטית של לוחות הזמנים והרחבה מיידית של יכולות הייצור".

הדרישה האמריקנית מגיעה לאחר חמישה חודשים של פעילות צבאית כנגד איראן, שבמהלכם התברר כי למרות התקיפות האמריקניות, התוכנית הגרעינית האיראנית לא חוסלה. הערכות מודיעין מצביעות על כך שטהראן עדיין מחזיקה במלאי של כ-440 קילוגרם אורניום מועשר ברמה של 60 אחוזים - כמות המספיקה לייצור תשע עד עשר פצצות גרעיניות.

המזכר שהפיץ משרד ההגנה מורה לתעשייה להתמקד בהגדלת ייצור של "יכולות קריטיות" - ביטוי המתפרש ככל הנראה כמערכות הגנה אווירית, טילים מדויקים ומערכות סייבר מתקדמות. הדרישה לקיצור דרמטי של זמני אספקה מלמדת כי ארצות הברית מתכוננת לתרחישים מבצעיים נוספים בטווח הנראה לעין.

אנשי תעשיית הביטחון האמריקנית מעריכים כי הצעד נובע גם מהצורך לחדש את מלאי הנשק האמריקני לאחר חודשים של פעילות צבאית אינטנסיבית במזרח התיכון.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שממשל טראמפ מפעיל לחץ על תעשיות הביטחון. עם זאת, האולטימטום של 21 יום בלבד להגשת תוכניות מפורטות נחשב לחריג ביותר ומעיד על רמת דחיפות יוצאת דופן.

התעשיות צפויות להגיש את התוכניות עד סוף החודש, ומשרד ההגנה צפוי לבחון אותן במהירות ולאשר את אלו שניתן ליישם באופן מיידי.