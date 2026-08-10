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סכנה עולמית

פרצת אבטחה חמורה: כלי שיט שידרו מידע למדינה עניינת

משרד ההגנה הבריטי נאלץ לנתק מהאינטרנט 20 כלי שיט בלתי מאוישים לאחר שהתגלה כי מצלמות שיוצרו בסין שידרו נתונים למכשיר במדינה | הפרויקט עלה כ-12 מיליון ליש"ט

ה-Saronic Corsair, כלי שיט בלתי מאויש, אילוסטרציה (צילום: צבא ארה"ב )

משרד ההגנה הבריטי חשף לאחרונה פרצת אבטחה חמורה בצי כלי השיט הבלתי מאוישים החדש שלו. על פי חקירה שפורסמה בעיתון הטלגרף, התברר כי מצלמות המותקנות בכלי השיט העבירו מידע לסין, זאת למרות שהכלים מופעלים על ידי יחידות המרינס המלכותיים מאז חודש מרץ האחרון.

מדובר ב-20 כלי שיט מדגם קיי 3 סקאוט, כלי שיט רב-תכליתיים באורך 27 רגל המיועדים לפעילות בתוך מימי החוף. הכלים נבנו על ידי חברת קראקן טכנולוג'י הבריטית במסגרת פרויקט ביהייב, שעלותו הכוללת הגיעה לכ-12 מיליון ליש"ט.

הבעיה התגלתה ברכיבי המצלמה שנרכשו מספק צד שלישי. אף שהספק סיפק ערבויות אבטחה, הרכיבים עצמם יוצרו בפועל בסין, והמצלמות שידרו בחשאי נתונים למכשיר הממוקם במדינה זו.

בדיקה מעמיקה של מערכות הרחפנים העלתה כי המצלמות שידרו מה שמכונה "תקשורות דופק" - נתונים המאשרים חיבור תקין ופעילות שוטפת - לכתובת אינטרנט בסין.

לאחר חשיפת הפרצה, פעל משרד ההגנה הבריטי באופן מיידי ונאלץ לנתק לחלוטין את כל חיבורי האינטרנט של המצלמות בכלל כלי השיט של הצי.

סיןבריטניהאבטחת מידעצי מלכותי

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