משרד ההגנה הבריטי חשף לאחרונה פרצת אבטחה חמורה בצי כלי השיט הבלתי מאוישים החדש שלו. על פי חקירה שפורסמה בעיתון הטלגרף, התברר כי מצלמות המותקנות בכלי השיט העבירו מידע לסין, זאת למרות שהכלים מופעלים על ידי יחידות המרינס המלכותיים מאז חודש מרץ האחרון.
מדובר ב-20 כלי שיט מדגם קיי 3 סקאוט, כלי שיט רב-תכליתיים באורך 27 רגל המיועדים לפעילות בתוך מימי החוף. הכלים נבנו על ידי חברת קראקן טכנולוג'י הבריטית במסגרת פרויקט ביהייב, שעלותו הכוללת הגיעה לכ-12 מיליון ליש"ט.
הבעיה התגלתה ברכיבי המצלמה שנרכשו מספק צד שלישי. אף שהספק סיפק ערבויות אבטחה, הרכיבים עצמם יוצרו בפועל בסין, והמצלמות שידרו בחשאי נתונים למכשיר הממוקם במדינה זו.
בדיקה מעמיקה של מערכות הרחפנים העלתה כי המצלמות שידרו מה שמכונה "תקשורות דופק" - נתונים המאשרים חיבור תקין ופעילות שוטפת - לכתובת אינטרנט בסין.
לאחר חשיפת הפרצה, פעל משרד ההגנה הבריטי באופן מיידי ונאלץ לנתק לחלוטין את כל חיבורי האינטרנט של המצלמות בכלל כלי השיט של הצי.
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