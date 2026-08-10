ה-Saronic Corsair, כלי שיט בלתי מאויש, אילוסטרציה ( צילום: צבא ארה"ב )

משרד ההגנה הבריטי חשף לאחרונה פרצת אבטחה חמורה בצי כלי השיט הבלתי מאוישים החדש שלו. על פי חקירה שפורסמה בעיתון הטלגרף, התברר כי מצלמות המותקנות בכלי השיט העבירו מידע לסין, זאת למרות שהכלים מופעלים על ידי יחידות המרינס המלכותיים מאז חודש מרץ האחרון.