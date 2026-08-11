שכבות כבדות של נפט שחור מכסות בימים אלה את חופי איראן, בעיקר באזור האי קשם. הזיהום נגרם כתוצאה מדליפות חוזרות ממכליות נפט שנפגעו במסגרת הסכסוך המתמשך במצר הורמוז. תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות מראים חופים שהושחרו לחלוטין ופסולת זפת המכסה את פני המים.

הרקע לאירועים הללו הוא המלחמה המתמשכת באזור מאז חודש פברואר 2026, במסגרתה בוצעו עשרות תקיפות על כלי שיט מסחריים בנתיב השיט החיוני. התקפות הדדיות אלו גרמו לנזקים משמעותיים לספינות רבות, לשריפות ולדליפות נפט שהצטברו במשך חודשי הלחימה.

פגיעה במכלית יוונית גרמה לדליפה משמעותית

בין הדליפות החמורות ביותר נמנית זו שנגרמה בעקבות פגיעה במכלית היוונית קאבומליאס בחודש יולי 2026, מול חופי עומאן. צוות הספינה נאלץ לנטוש אותה לאחר הפגיעה, והיא נגררה למימי איראן בסמוך לאי לרק. תצלומי לוויין העלו כתמי נפט נרחבים הנסחפים לכיוון האיים קשם ולרק.

דליפות נוספות ממקורות שונים, ביניהן ספינות איראניות ומתקנים שנפגעו, הגיעו לאזורים רגישים מבחינה סביבתית, כולל שמורת המנגרובים הרא. המים הרדודים באזור והתנועה האיטית של המים במפרץ הפרסי מחמירים את הפגיעה הקשה בשוניות האלמוגים, בבעלי החיים הימיים ובפרנסת קהילות הדייגים המקומיות.

רשויות איראן מאשרות את הזיהום ומורות על ניקוי

רשויות החירום באיראן אישרו את קיומו של הזיהום והורו על ביצוע מבצע ניקוי דחוף, אך ציינו כי המקור המדויק עדיין נבדק. במקביל, גורמים בינלאומיים מבהירים כי אין מדובר באירוע חד-פעמי של התפוצצות מספר מכליות, אלא בהצטברות של נזקים סביבתיים מתמשכים שנגרמו לאורך חודשי הלחימה.

בנוסף לכך, זוהה כתם נפט נפרד וגדול מול חופי עומאן שמקורו במכלית קארוליין בזנגי שנשאה נפט רוסי ועלתה על שרטון, אך הוא מרוחק יותר מהאיים האיראניים. הזיהום הנרחב מעורר חששות כבדים מפני נזק סביבתי ארוך טווח שיימשך גם לאחר תום הסכסוך הצבאי באזור.