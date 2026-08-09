בשיחה שקיים עם הכתב הישראלי ברק רביד, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף את גישתו הנוכחית כלפי איראן: אין כל דחיפות להגיע להסכם דיפלומטי או לנקוט בצעדים צבאיים. במקום זאת, הנשיא בוחר להמתין בסבלנות ולהניח שהמשבר הכלכלי החמור שפוקד את המשטר האיראני יביא בסופו של דבר לשינוי בעמדת טהרן.

"אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, אנחנו פשוט עוקבים אחרי מה שקורה שם ומנהלים איתם משא ומתן באופן חלקי מאוד. מצבה הכלכלי של איראן גרוע מאוד", כך אמר טראמפ לרביד.

הנשיא הוסיף והשווה את המצב למשחק שחמט: "זה יסתדר זה כמו משחק שחמט עם האיראנים, זה תמיד מסתדר בסוף". דבריו אלה מהווים שינוי ניכר בטון לעומת הצהרותיו לפני כשבוע, כאשר איים בביצוע "המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה".

ראוי לציין כי בראיון שנערך אחר הצהריים, נמנע הנשיא מלהשמיע איומים כלפי איראן, וזאת למרות התקיפות האיראניות על ספינות במיצר.

בכירים בממשל האמריקני מסבירים כי ההחלטה היא לאפשר ללחץ הכלכלי להמשיך ולהעמיק. לדבריהם, בעוד שארה"ב מסוגלת לאזן את מחירי האנרגיה בשוק העולמי, הרי שהמשטר האיראני נאלץ לשאת בנטל הכלכלי הכבד של המצור המתמשך, המונע ממנו לייצא נפט ופוגע קשות בכלכלת המדינה.