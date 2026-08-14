סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס חשף אמש (ה') בריאיון לרשת פוקס ניוז את סדר העדיפויות של הממשל האמריקני בהתמודדות עם איראן, כאשר מניעת נשק גרעיני איראני הוצבה במקום השני בלבד.

כאשר נשאל כיצד ייראה לדעתו סיום העימות עם איראן, השיב ואנס בבהירות: "מטרה מספר 1: לשמור על הנפט והגז זולים לאמריקנים. מטרה מספר 2: להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני".

דבריו של סגן הנשיא מגיעים בעת שבממשל האמריקני נערכים דיונים על אפשרות לחידוש מזכר ההבנות עם איראן, אם כי לפני יומיים מסר בכיר איראני כי "לא חלה שום התקדמות" בנושא. במקביל, הממשל ממשיך להציג את הלחץ הכלכלי כאסטרטגיה העיקרית.

"ארה"ב תצא חזקה יותר"

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ואנס פירט את החזון האמריקני לסיום העימות: "הדבר שאני יכול לומר בביטחון הוא שאני חושב שזה ייגמר כשארה"ב במעמד חזק יותר, עם איראן בלי נשק גרעיני, ועם מצר הורמוז שחוזר למצב שבו מחירי הנפט והגז יציבים עבור העם האמריקני".

סגן הנשיא הסביר את השימוש בכלים הכלכליים: "אנחנו משתמשים בכלים האלה בצורה מאוד סלקטיבית, אסטרטגית, כדי להשיג את התוצאה שהנשיא צריך לטובת העם. להבטיח שמדינות המפרץ ימשיכו לשלוח נפט וגז לכלכלת העולם, למען יציבות במחירי האנרגיה".

ואנס אף ציין כהישג את הירידה במחירי הנפט: "אני יודע שהנפט ירד היום, והוא ירד הרבה מהשיאים בימים הראשונים של הסכסוך". הדברים מעידים על גישה זהירה יותר המועדפת על הממשל, המתמקדת בלחץ כלכלי מוגבר על איראן במקום בפעולה צבאית.

"בידוד כלכלי שלא נראה מעולם"

בריאיון נפרד שקיים הלילה שר האוצר האמריקני סקוט בסנט לרשת ניוזמקס, הובהרה עוד יותר האסטרטגיה הכלכלית המתוכננת. "אנחנו הולכים ליישם אמצעים שמעולם לא נראו באיראן", הבטיח שר האוצר.

בסנט פירט: "זה יהיה שילוב של בידוד כלכלי שהעולם לא ראה אף פעם, והסגר המתמשך במצרי הורמוז שימנע מכל דבר להיכנס או לצאת מנמלי איראן". דבריו מצביעים על תכנית מקיפה להפעלת לחץ כלכלי חסר תקדים על המשטר האיראני.