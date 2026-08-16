בחודשים האחרונים התעוררה בעיה מורכבת בפני צוות המשא ומתן האמריקני: הם לא הצליחו לקבוע בוודאות אם הנציגים האיראנים שמולם מייצגים את משמרות המהפכה, שהפכו לגורם מרכזי במבנה השלטון. כך עולה מדיווח שפורסם היום על ידי הכתב ברק רביד.

כדי להתמודד עם הבעיה, פנו בכירים בממשל טראמפ לנשיא חבל כורדיסטן בעיראק, נצ'ירוואן ברזאני, שנחשב לאיש אמון של שני הצדדים. הפנייה חושפת את הקושי המיוחד בניהול משא ומתן מול משטר שבו זהות מקבלי ההחלטות האמיתיים אינה ברורה.

למרות שארה"ב ואיראן הגיעו למזכר הבנות, הוא קרס תוך זמן קצר. האתגר המרכזי של ממשל טראמפ נותר להבטיח שהשיחות מתקיימות מול הגורמים בעלי הסמכות האמיתית, תוך שימוש במתווכים המקובלים על שני הצדדים.

לאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי, יחד עם ארבעים ימי הלחימה והיעדרותו של המנהיג החדש מוג'תבא ח'אמנאי, התחזקה אחיזת משמרות המהפכה במוקדי הכוח. לאחר הפסקת האש שנכנסה לתוקף ב-8 באפריל והפסגה שהתקיימה באיסלמבאד, התעכב המענה האיראני בתחילת מאי למעלה מעשרה ימים. עיכוב זה עורר חשד בבית הלבן שהנציגים - מוחמד באקר קאליבאף ועבאס עראקצ'י - אינם מוסמכים לסגור הסכם.

בסביבות ה-10 במאי התקשרה טולסי גבארד, שכיהנה בעבר כראש המודיעין הלאומי, לברזאני באישור הנשיא טראמפ וסגן הנשיא ואנס. גבארד ביקשה מברזאני, שהתגורר בעברו באיראן ודובר פרסית שוטפת, לברר מול מפקד משמרות המהפכה, הגנרל אחמד ואחידי, האם הארגון אכן תומך בעמדות שמציג צוות המו"מ.

ברט מקגורק, שכיהן בעבר כיועץ לענייני המזרח התיכון, ציין כי "נצ'ירוואן ברזאני הוא פותר בעיות פרגמטי. הוא זוכה לכבוד ברחבי האזור. הוא מכיר כמעט את כולם בטהראן וגם בוושינגטון. זה האדם שאליו מתקשרים כשנקלעים לצרה". ברזאני נענה לבקשה וביקש לשוחח ישירות עם ואחידי.

ב-14 במאי הגיע בכיר במשמרות המהפכה למשרדו של ברזאני בארביל עם טלפון מוצפן. בשיחה הבהיר ואחידי: "אני תומך בהם באופן מלא וזו גם עמדת משמרות המהפכה. אנחנו מעדיפים לפתור את המשבר הזה באמצעות משא ומתן". ברזאני עדכן את גבארד, והאמריקנים הציעו לארח שיחות חשאיות בארביל.

בסופו של דבר, ההצעה לקיים שיחות בארביל לא יצאה אל הפועל. הסיבה: חשש איראני מפגיעה מצד המודיעין הישראלי במהלך הנסיעה או השהות במקום.

כעת, המתווכים מפקיסטן וקטר ממשיכים להעביר מסרים, אך ללא התקדמות ממשית. ברזאני הציע לאחרונה לסייע שוב, אך מקגורק הבהיר כי "הבעיה היא המדיניות של איראן בנוגע למצר הורמוז, זה לא הולך להשתנות בקרוב".