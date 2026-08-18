שליחו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לענייני סוריה וטורקיה, טום ברק, פרסם אתמול (יום שלישי) הודעה חריגה בחריפותה ברשתות החברתיות, שבה הביע ביקורת נוקבת על התקיפות האוויריות שיוחסו לישראל בבסיס הצבאי אבו א-דוחור שבצפון מערב סוריה. בהודעתו, אמר ברק כי התקיפות מהוות "הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית".

"אנו מודאגים עמוקות מכך שתקיפות האוויריות הישראליות המאומתות בבסיס האוויר אבו א-דוחור מהוות הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות אזורית", כך נכתב בהודעה הרשמית. ברק הוסיף והדגיש כי "ממשלת אל-שארע לא אימצה עמדה טורפנית וגם לא תחזקה כוחות פרוקסי. למעשה, היא הבהירה בעקביות את העדפתה להרגעת הרוחות מול ישראל".

ההודעה האמריקנית הנוקבת פורסמה בעקבות דיווחים שהגיעו במהלך הלילה שבין יום שני ליום שלישי, על ארבע תקיפות אוויריות שבוצעו בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוחור הממוקם במחוז אידליב, כשבעים קילומטרים מהגבול עם טורקיה. לפי הדיווחים בכלי תקשורת ערביים, התקיפות כוונו באופן ממוקד למסלול ההמראה והנחיתה של הבסיס.

זהות המטוסים שביצעו את התקיפות לא אושרה באופן רשמי, אולם ערוץ אל מיאדין הלבנוני, המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, העלה השערה כי ישראל עומדת מאחורי המבצע. בישראל נמנעו מלהגיב לדיווחים, בהתאם למדיניות המקובלת בנושאים מסוג זה.

משרד החוץ הסורי פרסם תגובה חריפה והוציא הודעת גינוי רשמית נגד התקיפות המיוחסות לישראל. בהודעה נכתב כי התקיפות "לא מוצדקות ומהוות הפרה בוטה של ריבונות סוריה והשלמות הטריטוריאלית שלה". עוד צוין בהודעה כי מדובר ב"הסלמה מסוכנת שמאיימת על הביטחון והיציבות באזור".