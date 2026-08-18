מצרי הורמוז ( צילום: AI )

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם היום (יום ג') הכרזה דרמטית ברשתות החברתיות, שבה הוא מגדיר את מצר הורמוז כשטח הנמצא בריבונות אמריקנית. בפרסום צורף איור גרפי של אזור המצר עם הכיתוב "טריטוריה חדשה של ארצות הברית" - מהלך שמעלה סוגיות משפטיות ופוליטיות מורכבות.

ההכרזה מתפרסמת על רקע המתיחות המתמשכת בין וושינגטון לטהראן, והמאמצים האמריקניים להדק את השליטה בנתיב השיט החיוני, שדרכו עוברים כ-20 אחוזים מאספקת הנפט העולמית. בעוד שטראמפ טען בעבר כי ארה"ב מחזיקה ב"שליטה מוחלטת" על המצר, ההכרזה הנוכחית מהווה הסלמה ניכרת הן בלשון והן במדיניות המוצהרת.

הציוץ של טראמפ

הרקע להכרזה הקצין שאיתר את מלי וליאל מתאר את המפגש - "רצינו מאוד לחקור אותן" משה כץ | 16.08.26 2 דיווח: האמירויות העבירה מיליארדים לאיראן בחשאי אליהו לוי | 16.08.26 טראמפ כבר איים בעבר לבצע מהלך זה. בנאום שנשא ביום ו' האחרון באקדמיה לשוטרים בלונג איילנד שבמדינת ניו יורק, הודיע הנשיא כי בכוונתו להגדיר בקרוב את נתיב השיט כשטח אמריקני. "לאחר שנסיים להביס את איראן, שמובסת קשות, די בקרוב אכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית", כך הצהיר אז. המציאות בשטח מורכבת בהרבה מההצהרות הנשיאותיות. על פי נתונים עדכניים, רק 14 כלי שיט חצו את המצר ביום ג' האחרון - לעומת כ-120 ספינות שהיו חוצות מדי יום לפני פרוץ המלחמה. המצב הביטחוני הבלתי יציב והחשש מפני תקיפות איראניות ממשיכים להרתיע חברות שיט מסחריות מלעשות שימוש בנתיב זה.

ארה"ב במזרח התיכון ( צילום: צבא ארה"ב )

השלכות משפטיות ובינלאומיות

המהלך מעלה שאלות משפטיות מורכבות. מצר הורמוז מוגדר כנתיב ימי בינלאומי, והכרזה חד-צדדית על ריבונות עליו עומדת בסתירה למשפט הבינלאומי המקובל. מדובר במעבר קריטי למסחר העולמי, ושליטה אמריקנית רשמית עליו עלולה לעורר התנגדות בינלאומית רחבה.

עדיין לא ברור עד כמה ההצהרה רצינית, והאם היא משקפת שינוי מדיניות ממשי של הממשל. עם זאת, הפרסום הגרפי ברשתות החברתיות מעיד על כוונה להעביר מסר ברור - הן לאיראן והן לקהילה הבינלאומית - כי ארצות הברית רואה את עצמה כבעלת השליטה בנתיב האסטרטגי.

כשישה חודשים לתוך המשבר עם איראן, יש מעט מאוד סימנים לכך שהמגעים הדיפלומטיים יובילו בקרוב להסדר. ארצות הברית מטילה סגר על השיט והנמלים האיראניים במטרה להפעיל לחץ כלכלי על טהראן, אך המחיר הכלכלי והאקולוגי של המשבר ממשיך לגדול.