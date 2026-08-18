נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שינה היום את גרסתו באופן מהותי, כשהודה כי אין כל מגעים בין ארצות הברית לאיראן. ההודאה מהווה היפוך מוחלט מהצהרותיו הקודמות של הנשיא האמריקאי.
"לא מתקיימים ולא מתוכננים כעת מסרים או שיחות כלשהם עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן", כך הצהיר טראמפ. זאת לאחר שבשבועות האחרונים טען שוב ושוב כי מתנהלות שיחות "באופן מצוין" עם האיראנים.
הנשיא האמריקאי הבהיר כי המצור הכלכלי על איראן נמשך במלוא העוצמה, זאת בעקבות דרישות איראניות להסרת הסנקציות כתנאי לכניסה למשא ומתן.
"המצור ממשיך במלואו, מצרי הורמוז פתוחים ופועלים", כתב טראמפ בהודעתו. הנשיא הוסיף וטען כי "כל המוקשים שהיו במצרי הורמוז הופצצו או הוסרו כבר".
עם זאת, טענה זו עומדת בסתירה להערכות מומחים בתחום, לפיהן תהליך פינוי המוקשים ממצרי הורמוז צפוי להימשך חודשים ארוכים. במידה ואכן נותרו מוקשים באזור, כפי שמעריכים המומחים, הרי שהצהרתו של טראמפ על בטיחות המעבר במצרים עלולה להוביל לתביעות משפטיות חסרות תקדים מצד חברות ספנות שיסתמכו על דבריו וספינותיהן ייפגעו כתוצאה מכך.
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