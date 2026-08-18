נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שינה היום את גרסתו באופן מהותי, כשהודה כי אין כל מגעים בין ארצות הברית לאיראן. ההודאה מהווה היפוך מוחלט מהצהרותיו הקודמות של הנשיא האמריקאי.

"לא מתקיימים ולא מתוכננים כעת מסרים או שיחות כלשהם עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן", כך הצהיר טראמפ. זאת לאחר שבשבועות האחרונים טען שוב ושוב כי מתנהלות שיחות "באופן מצוין" עם האיראנים.