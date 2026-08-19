בשעות הלילה שבין יום שלישי ליום רביעי פרסם מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, ציוץ חריף ברשת X שבו תקף את ארצות הברית. לטענתו, וושינגטון מגבירה את הלחץ על טהרן במטרה לכפות עליה ויתורים שלא נכללו כלל במזכר ההבנות שנחתם בעיר איסלמבאד.

בציוץ כתב קאליבאף: "האמריקנים חושבים שלחץ חזק יותר על איראן ישיג ויתורים שלא היו חלק מההסכם מעולם". בהמשך דבריו הוסיף בלשון חריפה: "בסנט והגסת' גדולים בכמה מידות על התפקיד שלהם. תפסיקו לחכות לצוות הליצנים שיוציא שפן מהכובע וינקה את הבלאגן שיצרתם".

דבריו החריפים של יו"ר הפרלמנט האיראני מגיעים לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי כרגע אין שיחות בין וושינגטון לטהרן, בניגוד להצהרות קודמות שלו על קיומם של מגעים. טראמפ הדגיש שהמצור על איראן נמשך במלוא העוצמה, למרות שטהרן דורשת את הסרתו כתנאי מוקדם לניהול משא ומתן.

במקביל לכך, איסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני, הכחיש את הטענות שהועלו על ידי איחוד האמירויות, לפיהן איראן שיגרה לעברה שני טילים בליסטיים. בקאי מסר כי "התנהגות זו מנוגדת לעקרון השכנות הטובה ומשבשת את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין מדינות האזור ולמנוע הסלמה".