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התקפה מילולית חריפה

יו"ר הפרלמנט האיראני תוקף את ארה"ב: "הפסיקו לחכות שננקה את הבלגן שלכם"

מוחמד באקר קאליבאף האשים את וושינגטון בניסיון לסחוט ויתורים שלא היו במזכר ההבנות • דובר החוץ האיראני הכחיש שיגור טילים לאיחוד האמירויות • המתיחות בין שתי המדינות מחריפה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בשעות הלילה שבין יום שלישי ליום רביעי פרסם מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, ציוץ חריף ברשת X שבו תקף את ארצות הברית. לטענתו, וושינגטון מגבירה את הלחץ על טהרן במטרה לכפות עליה ויתורים שלא נכללו כלל במזכר ההבנות שנחתם בעיר איסלמבאד.

בציוץ כתב קאליבאף: "האמריקנים חושבים שלחץ חזק יותר על ישיג ויתורים שלא היו חלק מההסכם מעולם". בהמשך דבריו הוסיף בלשון חריפה: "בסנט והגסת' גדולים בכמה מידות על התפקיד שלהם. תפסיקו לחכות לצוות הליצנים שיוציא שפן מהכובע וינקה את הבלאגן שיצרתם".

דבריו החריפים של יו"ר הפרלמנט האיראני מגיעים לאחר שנשיא ארה"ב הצהיר כי כרגע אין שיחות בין וושינגטון לטהרן, בניגוד להצהרות קודמות שלו על קיומם של מגעים. טראמפ הדגיש שהמצור על איראן נמשך במלוא העוצמה, למרות שטהרן דורשת את הסרתו כתנאי מוקדם לניהול משא ומתן.

במקביל לכך, איסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני, הכחיש את הטענות שהועלו על ידי איחוד האמירויות, לפיהן איראן שיגרה לעברה שני טילים בליסטיים. בקאי מסר כי "התנהגות זו מנוגדת לעקרון השכנות הטובה ומשבשת את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין מדינות האזור ולמנוע הסלמה".

דונלד טראמפאיראןארצות הבריתמוחמד באקר קאליבאף

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