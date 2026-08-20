תחקיר מקיף שערכו תאגיד השידור האוסטרלי ABC וארגון החקירות העיתונאיות הבינלאומי OCCRP מגלה פרטים מדאיגים על רשת הונאה בינלאומית בשם "Sapphire Network", אשר מנוהלת מתל אביב ופעלה החל משנת 2021. הרשת הקימה מערך תרמית מורכב שגזל מאות מיליוני דולרים מאלפי אזרחים תמימים באוסטרליה.

במסגרת פעילותה, הקימה הרשת מוקדי שירות ומערכות סליקה במדינות שונות, ובהן בולגריה, אוקראינה, קפריסין, מקדוניה וישראל. הנוכלים השתמשו בכתבות מזויפות שיוחסו לתאגיד השידור הציבורי האוסטרלי, והציגו בפני הקורבנות מערכות מסחר מבוססות בינה מלאכותית שלא היו קיימות במציאות. באמצעות שיטות אלו הצליחו להוליך שולל אלפי אנשים ולגזול מהם סכומי כסף עצומים.

קורבנות התרמית מצאו עצמם במצוקה כלכלית קשה. אחד הנפגעים, רודג'ר, חולה שהמתין לניתוח רפואי, נאלץ ללוות כסף כדי לרכוש ציוד רפואי הכרחי לאחר שכל חסכונותיו נגזלו על ידי הרשת. נפגע נוסף בשם טובי שוכנע להעביר למרמים למעלה מחצי מיליון דולר, לאחר שהופנה לאתר אינטרנט שחיקה בדיוק את מראה אתר ה-ABC והציג בפניו רווחים פיקטיביים שלא היו קיימים.

דפוס הפעולה של הנוכלים היה מחושב: תחילה גבו תשלום ראשוני של כ-350 דולר כדמי רישום, והכספים הועברו לחברה אוסטרלית בשם Trigo XO. החברה הציגה עצמה כלפי חוץ כמוכרת קורסים בנושא מנהיגות עסקית, אך למעשה שימשה כחזית להלבנת הון. בדיקה שערך תאגיד השידור האוסטרלי העלתה כי אתרי האינטרנט של החברה קרסו, וקורבן ששילם לה קיבל בתמורה רק קובץ PDF כללי בן 35 עמודים.

על פי עדויות מנהלי חברת Trigo XO, בעל השליטה האמיתי בחברה הוא הישראלי שפי גולדברג. למרות שבתחילה הכחיש גולדברג כל קשר, בדיקת פעילותו העסקית העלתה קשרים ברורים לרשת ההונאה: גולדברג משמש כשותף מנהל בחברת GoBe Marketing העוסקת בשירותי הגירה, כאשר מוקד החברה בדרום אפריקה נמצא בעבר מעורב בסליקת תשלומים בלתי חוקיים.

מעבר לכך, גולדברג הוא הבעלים הבלעדי של חברת הסליקה הקפריסאית Allegiant Holdings, הפועלת תחת השם המסחרי Smart Pay, אשר שימשה את הרשת לגביית התשלומים מהקורבנות. בתגובה לפניית אנשי התקשורת השיב גולדברג כי הוא "רשום בלבד" בחברת הסליקה וכי אינו מעורב בניהולה היומיומי.

תחקיר זה מצטרף לשורה של פרשיות הונאה בינלאומיות שנחשפו בחודשים האחרונים, ומדגיש את הסכנה ההולכת וגוברת של רשתות תרמית מתוחכמות המנצלות טכנולוגיה מתקדמת ומתחזות לגופים מהימנים כדי להטעות אנשים תמימים.

הרשויות באוסטרליה ממשיכות לחקור את היקף הפעילות המלא של רשת Sapphire, כאשר ההערכות מצביעות על כך שמדובר במאות מיליוני דולרים שנגזלו מאלפי קורבנות ברחבי העולם. החקירה נמשכת ומטרתה לאתר את כל המעורבים ולהביאם לדין.