משרד החוץ הבריטי פרסם ביום רביעי האחרון הודעה חריפה בעקבות החלטת ממשלת ישראל לפרסם מכרז לבנייה באזור E1, הממוקם בין ירושלים למעלה אדומים.

שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, הגדיר את ההחלטה כ"מעשה בלתי מתקבל על הדעת והרסני". מיליבנד, שכיהן בעבר כיו"ר מפלגת הלייבור והוא ממוצא יהודי פולני, טען כי "E1 יחתוך את לבה של פלסטין ומסתכן בהפרדת הגדה המערבית ממזרח ירושלים, דבר שיסכן את היתכנות פתרון שתי המדינות".

בהודעתו הדגיש שר החוץ הבריטי כי "בריטניה הייתה ברורה בגלוי ובבדלתיים סגורות בהתנגדותה ל-E1 ובתמיכתה בפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להבטיח ביטחון ושלום ארוכי טווח לישראלים ולפלסטינים".

על פי הפרסום, שר החוץ הבריטי פנה ישירות לשר החוץ הישראלי גדעון סער והעביר לו מסר ברור: "ממשלת ישראל חייבת לעצור את תוכניות E1 באופן מיידי, לבטל את המכרז ולעצור את כל התפשטות ההתנחלויות". במקביל, זומן הממונה על היחסים של ישראל למשרד החוץ הבריטי, שם הובעה התנגדות עמוקה לצעד ונדרשה נסיגה מיידית מהתוכנית.

מיליבנד התייחס גם למצב הכללי באזור והעלה טענות בנוגע למה שכינה "אלימות מתנחלים", שלדבריו "הייתה הרסנית עבור הקהילות הפלסטיניות". לטענתו, "התפשטות ההתנחלויות והניסיונות ליצור חלוקה בלתי הפיכה בשטח מאיימים על השלום, הביטחון והסיכויים למדינה פלסטינית ברת קיימא".

בסיום הודעתו הבהיר שר החוץ הבריטי כי "בריטניה לא תעמוד מן הצד ותקבל את הרס פתרון שתי המדינות". הוא הודיע כי "בשבועות הקרובים נציג ערכה מקיפה של צעדים כדי להגיב למדיניות ממשלת ישראל, להגן על היתכנות המדינה הפלסטינית, להפנות סנקציות ממוקדות נגד מי שמשתתפים בהתרחבות בלתי חוקית של התנחלויות, ולתמוך בשלום צודק וקיים לישראלים ולפלסטינים".

יצוין כי מיליבנד, שהיה מועמד ראשי לראשות ממשלת בריטניה בבחירות 2015 אך נחל תבוסה מול דיוויד קמרון, נחשב לבעל עמדות נוקשות יותר כלפי ישראל בהשוואה לקמרון, שהיה ידוע ביחסו החם יחסית למדינת ישראל, למרות מוצאו היהודי של מיליבנד.