העיתון הבריטי "הטיימס" מדווח כי קבוצה של לפחות 140 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור פונים לראש הממשלה אנדי ברנהאם בדרישה להטיל סנקציות מקיפות על ישראל. הדרישה עולה בעקבות תוכנית ישראלית לבניית כ-1,200 יחידות דיור באזור E1 שביהודה ושומרון.

על פי הדיווח, חברי הפרלמנט מבקשים כי בריטניה תנקוט בצעדים חמורים יותר מכל מדינה אירופית אחרת. הם דורשים לא רק איסור על מוצרים המיוצרים ביהודה ושומרון, אלא הרחבה משמעותית של מגבלות הסחר לתחומים נוספים.

עם זאת, חברי פרלמנט אחרים במפלגה מביעים חששות כבדים מפני תוצאות המהלך. הם מזהירים את ברנהאם כי הטלת סנקציות כאלה עלולה לעורר תגובה קשה מצד הממשל האמריקני, ואף להוביל למלחמת סחר בין לונדון לוושינגטון. החששות נובעים מתגובות חריפות שהממשל האמריקני הפנה למדינות אירופיות שננקטו בצעדים דומים.

בחודש האחרון הביע הממשל האמריקני ביקורת על חקיקה דומה שהתקדמה באירלנד, כאשר גורמים אמריקניים כינו את הצעד "לא מועיל" והזהירו מפני "השלכות בלתי מכוונות" שעלולות לפגוע במאות עסקים.

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בנוסף, הנשיא דונלד טראמפ אף איים להטיל אמברגו סחר מלא על ספרד, לאחר שהמדינה אסרה בשנה שעברה על ייבוא מוצרים מיהודה ושומרון. האיום הגיע במסגרת עימות רחב יותר שכלל גם את סירובה של ספרד לאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסים הצבאיים שלה לפעולות נגד איראן.