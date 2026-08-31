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ארה"ב תגיב בחומרה לתקיפה האיראנית בירדן, כך הודיע הנשיא טראמפ

הנשיא האמריקאי הבהיר כי תבוא תגובה נחרצת לירי הטילים האיראני על כוחות ארה"ב • מערכות ההגנה יירטו את רוב הטילים • טראמפ: "האיראנים רוצים להיפגש, אך לא ברור אם ניתן לסמוך עליהם"

טראמפ (צילום: הבית הלבן)

הנשיא האמריקאי הודיע היום (ראשון) בראיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית מתכוננת להגיב בחומרה לתקיפה האיראנית שבוצעה במהלך הלילה כנגד כוחות אמריקאיים המוצבים בירדן.

"אנחנו הולכים להכות בהם קשה, תהיה תגובה", מסר טראמפ מסר ברור לשלטונות בטהראן במהלך השיחה עם כתב הרשת האמריקאית.

לדברי הנשיא, מערכות ההגנה האווירית של צבא ארה"ב הצליחו ליירט את רוב הטילים שנורו לעבר הבסיס הצבאי. טראמפ הסביר כי טיל בודד שעבר דרך המרחב האווירי זוהה מראש על ידי מערכות המעקב ככזה שאינו מהווה סכנה למטרות משמעותיות, ולכן הכוחות בשטח החליטו שלא ליירט אותו.

בהתייחסו למישור הדיפלומטי, ציין הנשיא טראמפ כי נציגי "רוצים להיפגש נואשות" עם ארצות הברית. יחד עם זאת, הוא הביע ספקות לגבי אמינות השלטון בטהראן והבהיר כי אינו בטוח אם ניתן לסמוך על המשטר האיראני במסגרת משא ומתן להסכמות כלשהן.

טראמפ הוסיף והדגיש כי הסנקציות הכלכליות שהטילה ארצות הברית על איראן פועלות ביעילות רבה ומשיגות את יעדיהן.

בפרסום נפרד ברשת החברתית שלו, כתב הנשיא טראמפ:

"איראן היא באופן רשמי אומה כושלת. היא מתה! אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, הם לא משלמים לחיילים או לשוטרים שלהם, האינפלציה עומדת על 300%, והנהגה שלהם באי-סדר מוחלט ואינה מסוגלת לייצג כראוי את המדינה. הדבר היחיד שיש להם זה פייק ניוז מארה"ב, נכונות להרוג את המפגינים שלהם (עכשיו מעל 100,000 אנשים מתים. יש להעמיד אותם לדין על פשעי מלחמה נגד האנושות!), ושורה טובה של 'שטויות'".

דונלד טראמפאיראןירדן

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