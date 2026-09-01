הנשיא האמריקני דונלד טראמפ נשאל אמש (בין יום שני ליום שלישי) על ידי עיתונאים בבית הלבן אודות דיווחים שפורסמו לפיהם שר ההגנה שלו, פיט הגסת', שוקל אפשרות להתמודד בבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2028. טראמפ בחר להשיב בזהירות רבה ובמילים מדודות.

"לדעתי הוא עושה עבודה מצוינת, אך מוקדם מאוד מדי לדבר על כך", השיב הנשיא. הוא הוסיף כי "קודם כל אנחנו צריכים לעבור את בחירות האמצע, והוא בחור טוב מאוד. אבל אני מוכן להתערב שיש הרבה אנשים ששוקלים להתמודד ושאתם לא יודעים עליהם".

תשובתו של טראמפ מגיעה בעת שבוושינגטון מתגברות השערות והערכות לגבי עתידו הפוליטי של הגסת', המכהן כשר ההגנה מאז תחילת כהונתו השנייה של טראמפ בבית הלבן. השר זוכה לשבחים רבים על אופן ניהולו את משרד ההגנה בתקופה מורכבת זו.

במקביל, נמסר אמש כי מזכיר צבא ארצות הברית, דן דריסקול, הגיש את התפטרותו מתפקידו. ההתפטרות מגיעה לאחר חודשים של מתיחות בינו לבין שר ההגנה הגסת'.