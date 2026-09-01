אירוע אלים שהתרחש בסוף השבוע האחרון בשכונת קראון הייטס שבברוקלין מצטרף לשורת התקריות המדאיגות ברחובות השכונות היהודיות באזור. האירוע, שהסתיים בנס ללא נפגעים קשים, התרחש בלילה שבין חמישי לשישי בסביבות השעה 2:30 לפנות בוקר, כאשר מספר דיווחים חירום הגיעו למוקד של ארגון 'שמירה' המקומי. עוברי אורח מסרו כי גבר בעל מראה חשוד מטריד באופן מאיים בחור ישיבה באזור הצטלבות איסטרן פארקוויי ואלבני אבניו.

על פי הפרסום באתר COLIVE, החשוד עקב אחר הבחור, חסם את דרכו שוב ושוב, השמיע כלפיו דברים קשים ורדף אחריו לאורך הרחוב באופן מאיים. תושבים שהיו באזור בשעה זו והבחינו במצוקתו של הבחור, הבינו שהוא נמצא בסכנה ממשית והחליטו לפעול. הם ניגשו במהירות, התמקמו בין החשוד לבין הבחור וניסו להרחיק את האלמוני מהמקום תוך הגנה על הצעיר.

אולם התערבותם האמיצה של התושבים הובילה להחרפה נוספת של המצב. החשוד, שכעס על כך שמנעו ממנו להמשיך, החל להטריד אותם באופן פיזי והשמיע כלפיהם איומים חמורים. בשלב מסוים שלף האלמוני פחית שתייה שנחתכה והפכה לחדה במיוחד, ותקף באמצעותה באלימות את אחד האזרחים שבאו לעזור. הקורבן נחתך על ידי הקצה החד של הפחית, אך בחסדי שמים הפציעה לא הייתה קשה והוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בלבד במקום.

מתנדבי ארגון 'שמירה' הגיעו לזירה תוך זמן קצר. כשהחשוד ראה את כוחות הסיוע המגיעים ואת הסירנות, החל לברוח מהמקום. מתנדבי הארגון יחד עם שוטרי משטרת ניו יורק שהוזעקו למקום פתחו במרדף אחריו ברחובות הסמוכים. לאחר מרדף קצר הצליחו הכוחות לתפוס את החשוד בסמוך להצטלבות הרחובות פרזידנט ואלבני אבניו. הוא נעצר, נאזק ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה.