תופעת טבע יוצאת דופן תועדה במאגר ויליסטון שבמחוז קולומביה הבריטית שבקנדה: גוש יבשה עצום בשטח של כעשרת אלפים מטרים רבועים, מכוסה עצים וצמחייה, הופיע לפתע במים, ולאחר מספר שבועות נעלם ממקומו.

התיעוד הראשון של התופעה הגיע משייט מקומי שצילם את גוש היבשה העצום. נציגי חברת החשמל המקומית, בי-סי הידרו, חשדו תחילה כי מדובר בתמונות מזויפות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית. אולם תצלומי לוויין שצולמו ב-21 ביולי אישרו כי האי אכן נמצא שם, במרחק של כמאה קילומטרים מסכר בנט.

דובר החברה, בוב גאמר, אמר כי "מדובר בהחלט במשהו שלא נתקלנו בו בעבר". אך כבר בתצלומי לוויין מה-5 באוגוסט, האי לא נראה עוד במקום. לדבריו, "אין הכרח שהאי שקע לקרקעית המאגר. ייתכן מאוד שהוא נסחף לאזור מוגן יותר לאורך קו החוף".

על פי ההערכה המדעית, אין מדובר באי אמיתי במובן המקובל, אלא במסה ענקית של עצים, שורשים וחומר אורגני שהצטברה במשך שנים רבות בסמוך לחוף, ועליה צמחה צמחייה. מפלס המים הגבוה במאגר - שהתמלא השנה לראשונה מזה 14 שנה - ככל הנראה ניתק את המסה מהחוף ושלח אותה לצוף על פני המים.

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בסוף חודש אוגוסט התקבלה תפנית נוספת: האי אותר שוב, הפעם באזור נהר אוספיקה, במרחק של כ-32 קילומטרים מהמקום שבו נצפה בפעם הראשונה. ממצא זה מחזק את ההערכה כי "האי הנעלם" פשוט נסחף ברחבי המאגר העצום.