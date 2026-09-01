המשאית שהיטלטלה בדרכים

בעוד הלחימה באוקראינה נמשכת, הצבא הרוסי ממשיך בתקיפות על יעדים אזרחיים ברחבי המדינה. בחודש האחרון דיווחו הרוסים על כיבוש העיר קונסטנטינובקה במחוז דונייצק, והם ממשיכים להתקדם באזורים נוספים לאורך קווי החזית.

במסגרת המאמצים לפגוע באוכלוסייה האזרחית, מבצע הצבא הרוסי הפצצות על מתקני אנרגיה ומים, מה שגורם למשבר הומניטרי קשה. המצב החמור ביותר כיום הוא בעיר חרסון, שם הגישה למי שתייה בטוחים הפכה כמעט בלתי אפשרית. התקיפות החוזרות על סכרים באזור ועל רשת החשמל גרמו להפסקת פעילות המשאבות, לניתוק אספקת המים ולפגיעה ביכולת לקרר תרופות. בעקבות המצב הקשה פנה רב העיר ושליח חב"ד, הרב יוסי וולף, אל 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU) בבקשה לסיוע הומניטרי דחוף עבור מאות היהודים שנותרו בעיר. לאחר קבלת האישורים הצבאיים הנדרשים למעבר משאית לעיר המופגזת הסמוכה לחזית, יצאו חמשה עובדי סיוע של הפדרציה במשאית עמוסה בחביות מים לשתייה, שישיות מים למשפחות, תרופות, מזון לתינוקות, מוצרי תינוקות, ביגוד לכל הגילאים, וחבילות של מוצרי היגיינה בסיסיים לכל משפחה.

חלק מבקבוקי המים שהגיעו באספקה מיוחדת לתושבי העיר

אף שהמצב בחרסון קשה מאז פרוץ המלחמה, הפעם האחרונה שבה הגיעה משאית סיוע כזו לעיר הייתה לפני כשלוש שנים וחצי, עם שחרור העיר מהכיבוש הרוסי. כמו אז, גם הפעם ארך למשאית יותר מ-30 שעות לעבור את 300 הקילומטרים המפרידים בין העיר דניפרו, שם ממוקמים משרדי ומחסני הפדרציה, לבין חרסון.

משך הזמן הארוך נובע ממחסומי הדרכים הרבים בדרך לעיר, שהיא חסומה בפני אזרחים בשל ההפצצות התכופות, החשש ממוקשים בדרכים, והדרישה לליווי צבאי לכל משאית הנכנסת לעיר. רק הודות לקשרים שהפעילו ראשי הפדרציה מול בכירים בצבא ובממשל האוקראיני התקבל האישור המיוחל, והמשאית הורשתה להיכנס. עם הגעתה לרחבת בית הכנסת ובית חב"ד המרכזי, סייעו יהודי העיר בפריקת המשאית במשך שעה ארוכה.

במקביל, בימים האחרונים הסתיים מבצע נוסף של משלוח ביגוד ומוצרי היגיינה לבתיהם של יהודים בשורה של ערים קטנות באזור החזית, לקראת חודש החגים הקרב ובא.