טיוטת הנחיות חדשה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית מציעה לשנות את הנוהל הקיים למתן דרכונים לילדים. על פי ההצעה, הורים המבקשים דרכון עבור ילדיהם יידרשו להציג מסמכים רשמיים המוכיחים את אזרחותם או את מעמדם ההגירתי החוקי.

ההנחיות, שפורסמו על ידי סוכנות הידיעות רויטרס, מהוות את הצעד המעשי הראשון ליישום צו נשיאותי שחתם הנשיא דונלד טראמפ ב-6 באוגוסט 2026. מטרת הצו היא להגביל את מתן האזרחות האמריקנית על בסיס לידה בשטח המדינה בלבד.

עד כה, הורים שילדיהם נולדו בארצות הברית נדרשו להוכיח את הורותם בלבד ולהציג תעודה מזהה עם תמונה. בנוהל הנוכחי, ההורים מסמנים משבצת המציינת אם הם אזרחים אמריקנים, ללא צורך בהצגת מסמכים מאמתים.

השינוי המוצע יחייב את כל ההורים או האפוטרופוסים החוקיים להגיש תיעוד רשמי המעיד על אזרחותם, כגון דרכון אמריקני בתוקף או תעודת לידה אמריקנית. במקרים שבהם ההורים אינם אזרחים, יידרשו להציג מסמכי הגירה חוקיים, כגון טופס I-94 או כרטיס תושבות קבע (גרין קארד), כדי שהרשויות תוכלנה לבחון את זכאות הילד לקבלת דרכון.

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המהלך מגיע במסגרת מאמצי הממשל להתמודד עם תופעה המכונה "תיירות לידה" ולהרחיב את החריגים ההיסטוריים למתן אזרחות. הצו הנשיאותי מבקש למנוע מתן אזרחות לילדים של נציגי ממשלות זרות, למעורבים בהונאה או בעסקאות מסחריות לקבלת אזרחות, ולמי שמוגדרים כ"אויב זר".

דובר מחלקת המדינה, טומי פיגוט, הצהיר כי "הנשיא טראמפ היה חד-משמעי בכך שהממשל הזה יגן על המשמעות והערך של האזרחות האמריקנית, נקודה, וזה כולל לוודא שתהליך הכרעת הדרכונים שלנו משקף באופן מלא את התקן הזה". בטיוטת ההנחיות צוין כי "המחלקה תדרוש מידע הורי והוכחה לאזרחות ההורית או למעמד ההגירה כחלק מהכרעתה אם המבקש כפוף לצו הנשיאותי 14418".

יצוין כי בית המשפט העליון האמריקני פסל בעבר, ברוב של 6 נגד 3, ניסיון קודם של הנשיא טראמפ להגביל את מתן האזרחות מכוח לידה, וקבע כי הצעד סותר את התיקון ה-14 לחוקה. באותה הזדמנות ביקש הממשל להעניק אזרחות רק לילדים שלפחות אחד מהוריהם הוא אזרח אמריקני או תושב קבע. כעת, עורכי דין המייצגים תביעות ייצוגיות פנו לשופטים פדרליים בבקשה לחסום גם את הצו הנוכחי.