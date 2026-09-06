גרמניה: מפלגת ימין קיצוני גורפת 44% בבחירות מדינתיות

מפלגת 'אלטרנטיבה לגרמניה', הנחשבת למפלגת ימין קיצוני, רשמה הישג חסר תקדים בבחירות לפרלמנט המדינתי של סקסוניה-אנהלט במזרח גרמניה. על פי מדגמי ההצבעה שפורסמו עם סגירת הקלפיות, המפלגה זכתה בכ-44.5% מהקולות, תוצאה המציבה אותה בפער משמעותי מול כל המפלגות המתחרות.

זו הפעם הראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה בשנת 1945 שמפלגת ימין קיצוני זוכה למקום הראשון בבחירות מדינתיות בגרמניה. התוצאות מעוררות דאגה רבה בקרב ארגונים יהודיים ובקרב הממסד הפוליטי הגרמני, החוששים מהתחזקות גורמים קיצוניים במדינה.

מועמד המפלגה לראשות ממשלת המדינה, אולריך זיגמונד בן ה-35, הגיע להצביע רכוב על טוסטוס מתקופת גרמניה המזרחית, במחווה סמלית לעבר האזור. זיגמונד הכריז כי "אנחנו נכתוב פה היסטוריה", והביע אופטימיות כבר בשעות הבוקר כאשר אמר שהוא מצפה לזכות ב-"45%, וכמה נוספים".

מפלגת הנוצרים-דמוקרטים, בהנהגת ראש הממשלה המכהן במדינת המחוז סוון שולצה וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ספגה תבוסה קשה והגיעה למקום השני עם כ-23% מהקולות. מפלגת השמאל השיגה כ-11.5%, בעוד המפלגה הסוציאל-דמוקרטית קיבלה כ-8.5% בלבד.

תוצאות המדגם מצביעות על כך שהמפלגה התקרבה מאוד ליעד שהציב זיגמונד, דבר העשוי להקשות על שאר המפלגות להקים קואליציה שתבודד אותה, כפי שנעשה בעבר. מפלגת 'אלטרנטיבה לגרמניה' הוקמה כמפלגה המתנגדת למהגרים ולאיסלאם, וחלק מנציגיה הסתבכו בעבר בהתבטאויות אנטישמיות.

בבחירות הפדרליות בגרמניה שנערכו בעבר, מפלגת 'אלטרנטיבה לגרמניה' זכתה להתחזקות ניכרת והפכה למפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט הגרמני. אז הביעו ארגונים יהודיים את דאגתם מכניסתה של המפלגה לבונדסטאג ומהתחזקות הלאומנים במדינה.

מנהיגי המפלגה בעבר השמיעו הערות שנתפסו כאנטישמיות והמעיטו בחומרת המשטר הנאצי. עם זאת, מנהיגי המפלגה טענו כי אין במפלגה דבר שיכול לעורר אי נוחות ביהודים החיים בגרמניה, וכי הם מוכנים להיפגש עם מנהיגים יהודיים בכל עת.

הניצחון במדינת המחוז מהווה נקודת ציון משמעותית בהיסטוריה הפוליטית של גרמניה שלאחר המלחמה, ומעורר שאלות לגבי עתידה של הדמוקרטיה הגרמנית ויחסה לקהילה היהודית.