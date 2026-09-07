שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, פרסם אזהרה חריפה בנוגע למצבם של יהודי גרמניה, כשהוא מצביע על איום ממשי הנשקף להם משני קצוות המפה הפוליטית. השגריר הביע דאגה עמוקה מהתפתחויות פוליטיות המעמידות את הקהילה היהודית במדינה בסכנה.

"אני חרד לחיים היהודיים כאן שנמצאים תחת איום ממשי", אמר פרושאור, והוסיף כי מפלגת הימין הקיצוני AfD שוברת שיאי תמיכה בקלפיות, בעוד מפלגת השמאל הקיצונית לינקה מפיצה בלב ברלין חומרי הסתה הקוראים לאלימות נגד יהודים וישראלים במסווה של "שיח פוליטי לגיטימי".

דברי השגריר נאמרו על רקע התפתחויות דרמטיות בזירה הפוליטית הגרמנית. בתחילת השבוע, מפלגת 'אלטרנטיבה לגרמניה' רשמה הישג חסר תקדים בבחירות לפרלמנט במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט שבמזרח גרמניה, כאשר זכתה בכ-44.5% מקולות הבוחרים.

זו הפעם הראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה בשנת 1945 שבה מפלגת ימין קיצוני מגיעה למקום הראשון בבחירות במדינת מחוז בגרמניה. התוצאות מעוררות דאגה בקרב ארגונים יהודיים ובקרב הממסד הפוליטי הגרמני, החושש מהתחזקות כוחות קיצוניים במדינה.

השגריר הישראלי הדגיש כי המצב דורש תגובה נחרצת. "זאת אזעקת אמת. נדרשים מעשים ולא רק דיבורים נגד ההסתה הפרועה נגד יהודים", הבהיר פרושאור, תוך שהוא קורא לשלטונות הגרמניים לנקוט בצעדים קונקרטיים.

הדאגה מהתחזקות הימין הקיצוני באה על רקע אירועי ביטחון חמורים שפקדו את גרמניה בחודשים האחרונים, כאשר המדינה מתמודדת עם איומים היברידיים ומתקפות שונות. שר הפנים הגרמני אלכסנדר דובריינדט אמר בעבר כי "גרמניה היא יעד יומי למלחמה היברידית".

מועמד מפלגת 'אלטרנטיבה לגרמניה' לראשות המדינה, אולריך זיגמונד בן ה-35, הגיע לקלפי כשהוא רכוב על טוסטוס מתקופת גרמניה המזרחית, במחווה סמלית לעבר האזור. זיגמונד הכריז כי "אנחנו נכתוב פה היסטוריה", והביע אופטימיות רבה לקראת התוצאות.

מפלגת הנוצרים-דמוקרטים בהנהגת ראש הממשלה המכהן במחוז סוון שולצה וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ ספגה מפלה קשה והגיעה למקום השני עם כ-23% מקולות הבוחרים. מפלגת השמאל השיגה כ-11.5% מהקולות, בעוד המפלגה הסוציאל-דמוקרטית קיבלה כ-8.5% בלבד.