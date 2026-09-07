בבלי
החרפה דיפלומטית

בריטניה מחמירה: איסור סחר עם יהודה ושומרון בדרך

שר החוץ הבריטי צפוי להכריז מחר על איפוס יחסים עם ישראל | האיסור יחול גם על שירותים פיננסיים ופרסום | המהלך ידרוש חקיקה חדשה

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ממשלת בריטניה צפויה להכריז מחר על החרפה ניכרת במדיניותה כלפי ישראל, כאשר במרכז ההחלטה עומד איסור על סחר בסחורות ובחלק מהשירותים הקשורים ליהודה ושומרון.

שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, עתיד להציג את המהלך במסגרת מה שהוא מכנה "איפוס רחב" של היחסים בין בריטניה לישראל.

על פי הדיווח בעיתון "הגרדיאן" הבריטי, האיסור לא יסתפק במוצרים המיוצרים ביהודה ושומרון, אלא צפוי להתפרש גם על שירותים מסוימים, ובכלל זה מימון ופרסום הקשורים לאזור. יישום האיסור על סחורות עשוי לחייב חקיקה חדשה בפרלמנט הבריטי.

עד כה, מוצרים מיהודה ושומרון לא זכו להטבות המכס המוענקות למוצרים מישראל, ובריטניה אף המליצה לעסקים להימנע מפעילות כלכלית באזור. אולם המהלך החדש צפוי להפוך חלק מהפעילות הזו מהמלצה והנחיה לאיסור משפטי מחייב.

ההחלטה מגיעה, בין היתר, על רקע תוכנית הבנייה E1 ממזרח לירושלים והעלייה לטענת הבריטים באלימות ביהודה ושומרון.

סנקציותיהודה ושומרוןבריטניהבבליאד מיליבנד

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר