ממשלת בריטניה צפויה להכריז מחר על החרפה ניכרת במדיניותה כלפי ישראל, כאשר במרכז ההחלטה עומד איסור על סחר בסחורות ובחלק מהשירותים הקשורים ליהודה ושומרון.

שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, עתיד להציג את המהלך במסגרת מה שהוא מכנה "איפוס רחב" של היחסים בין בריטניה לישראל.

על פי הדיווח בעיתון "הגרדיאן" הבריטי, האיסור לא יסתפק במוצרים המיוצרים ביהודה ושומרון, אלא צפוי להתפרש גם על שירותים מסוימים, ובכלל זה מימון ופרסום הקשורים לאזור. יישום האיסור על סחורות עשוי לחייב חקיקה חדשה בפרלמנט הבריטי.

עד כה, מוצרים מיהודה ושומרון לא זכו להטבות המכס המוענקות למוצרים מישראל, ובריטניה אף המליצה לעסקים להימנע מפעילות כלכלית באזור. אולם המהלך החדש צפוי להפוך חלק מהפעילות הזו מהמלצה והנחיה לאיסור משפטי מחייב.

ההחלטה מגיעה, בין היתר, על רקע תוכנית הבנייה E1 ממזרח לירושלים והעלייה לטענת הבריטים באלימות ביהודה ושומרון.