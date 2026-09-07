וינטר: לא כל מי שלובש שחור-לבן לומד תורה

תא"ל (מיל') עופר וינטר, יו"ר מפלגת עמך ישראל, פרסם תגובה חריפה לדרישת ח"כ יצחק גולדקנופף מאגודת ישראל להעניק פטור משירות צבאי ללא סנקציות לכל בן ישיבה. עם זאת, מדבריו עולה כי הוא מתכוון להעניק פטור ללומדי תורה בפועל.

"ראינו את דרישות אגודת ישראל בראשות גולדקנופף, מספיק לרמות את הציבור", כתב וינטר בהודעתו. "לא תהיה ממשלה בלי הסדרת מעמדם של המשרתים. המחויבות שלנו אליהם היא ראשונה במעלה".

וינטר הוסיף והבהיר: "לא כל מי שלובש שחור-לבן הוא לומד תורה. השיטה הזאת פוגעת קודם כול בלומדי התורה האמיתיים".

לדבריו, "חרדים ישתלבו בצה"ל ובשירות הלאומי. מי שתורם למדינה - יקבל. מי שישרת יותר - יקבל הרבה יותר. ומי שלא ישרת, לא ילמד ולא יתרום - לא ייהנה מהטבות".

למרות הטון החד של דבריו, נראה שמדובר בהקלה מסוימת לעומת הצהרותיו בשבוע שעבר, שבהן רמז שללומדי תורה בפועל יינתן פטור. "אני מתחייב בפניכם בערב הזה, כאשר כל חבריי פה איתי – אנחנו מתכוונים להביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל בלי פשרות ובלי דחיות", אמר אז.