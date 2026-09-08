דנון תוקף את ראש עיר ניו יורק: "מסית וזורע כאוס"

שגריר ישראל באומות המאוחדות, דני דנון, יצא בביקורת חריפה כלפי ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, לאחר שזה קרא לתושבי העיר להפגין נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקורו הצפוי בעצרת הכללית של האו"ם בהמשך החודש.

בראיון לרשת פוקס ניוז, אמר דנון כי "במקום לקבל את מנהיגי העולם ולוודא שהעיר מתפקדת כראוי, הוא עושה בדיוק את ההפך. הוא מסית, הוא זורע כאוס בעיר". השגריר הבהיר כי הקריאות להפגנות לא ישנו את תוכניות הביקור: "זה לא ירתיע אותנו. ראש הממשלה יגיע, ינאם וייצג את האומה שלנו".

ממדאני פרסם כבר בחודש יולי קריאה לתושבים המתנגדים לנתניהו לממש את זכותם להפגין בעת ביקורו בעיר. "אחד מיסודות העיר שלנו הוא המחאה", אמר אז, והדגיש כי ניו יורק תמשיך להיות מקום שבו ניתן לממש את חופש הביטוי.

כאשר נשאל דנון אם ראש הממשלה צפוי להיפגש עם ראש העיר במהלך הביקור, השיב: "אני לא חושב שראש הממשלה רוצה להיפגש איתו". נתניהו עצמו הבהיר בעבר כי בכוונתו להגיע לניו יורק למרות העימות עם ראש העיר, ואמר: "אני הולך לניו יורק. אני הולך לומר את האמת מול נבחר הציבור הזה שמפיץ שנאה ומסית קבוצה אחת של ניו יורקרים נגד האחרת".

לדברי דנון, בנאומו באו"ם צפוי ראש הממשלה לעסוק גם בהישגיה של ישראל במלחמה ובהזדמנויות העומדות בפניה. "אנחנו יכולים להיות גאים מאוד בהישגים שלנו", אמר השגריר, והוסיף כי ישראל נלחמת באיראן, בחיזבאללה ובחמאס "לא רק עבורנו, אלא עבור החברות והדמוקרטיות המערביות".