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במעמד מלכים ונסיכים

נורבגיה נפרדת מהמלך בטקס מלכותי מרשים

משפחות מלוכה מרחבי אירופה, מנהיגים ונסיכים הגיעו לאוסלו להיפרד מהמלך האראלד שנפטר לפני 13 ימים • הטקס נערך בארמון המלוכה במעמד תרועת חצוצרות ומשמר כבוד

העם הנורבגי נפרד מהמלך האראלד החמישי בטקס מלכותי מרשים שנערך בארמון המלוכה באוסלו. המלך נפטר לפני כשבועיים בגיל 89, ומאז שרויה הממלכה באבל.

לטקס הפרידה המכובד הגיעו משפחות מלוכה מרחבי אירופה, מנהיגי מדינות ונסיכים רבים, שבאו לחלוק כבוד אחרון למלך שמלך על נורבגיה במשך עשרות שנים. הטקס נערך במעמד תרועת חצוצרות ומשמר כבוד, כמקובל בטקסי פרידה ממלכים.

בנו של המלך האראלד עלה לכס המלוכה בעקבות פטירת אביו, והוא ימשיך את שושלת המלוכה הנורבגית. הטקס המרשים שודר בשידור חי, ואזרחים רבים ברחבי נורבגיה עקבו אחר הפרידה המכובדת מהמלך שהוביל את הממלכה במשך תקופה ארוכה.

אוסלונורבגיהמשפחות מלוכההמלך האראלד החמישי

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