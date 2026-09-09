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פחות מחודשיים לבחירות

טראמפ: המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי הבחירות

הנשיא האמריקני טוען שאיראן מנסה להשפיע על הבחירות כדי שתבחר ממשלה חלשה שתאפשר לה להשיג נשק גרעיני • ההצהרה הגיעה לקראת ועידת בחירות האמצע

הנשיא טראמפ בהצהרה לכתבים (צילום: הבית הלבן)

פחות מחודשיים לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שאמורות להתקיים ב-3 בנובמבר, הצהיר הנשיא שהמלחמה מול תגיע לסיומה לפני מועד הבחירות.

בשיחה עם עיתונאים נשאל טראמפ מדוע הוא סבור שהמלחמה תסתיים מיד לאחר הבחירות. בתשובתו טען: "האיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. הם נואשים לנסות להשפיע על הבחירות, כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים, שיעזבו אותם בשקט ויאפשרו להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם. כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני, ואם יהיה להם נשק גרעיני, כל העולם יהיה בצרות צרורות".

דבריו של הנשיא האמריקני נאמרו יום לאחר שאיראן שיגרה מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט על ידי כוחות אמריקניים. משמרות המהפכה האיראניות אף טענו השבוע לפגיעה בכלי שיט אמריקניים נוספים במפרץ.

ההצהרה נמסרה לקראת ועידת בחירות האמצע הראשונה בתולדותיה שהמפלגה הרפובליקנית פותחת היום (יום רביעי) בדאלאס שבטקסס, כאשר הנשיא טראמפ עומד במרכזה.

בהנהגת המפלגה הרפובליקנית קיוו שטראמפ יצליח להלהיב את בסיס המצביעים ולהגדיל את שיעורי ההצבעה בבחירות, בניסיון לשמור על הרוב הרפובליקני בקונגרס.

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, מועמדים רפובליקנים רבים המתמודדים במרוצים צמודים לבית הנבחרים ולסנאט החליטו שלא להגיע לוועידה. במפלגה קיים חשש שיכולתו של טראמפ להלהיב את תומכיו הנאמנים לא תספיק מול חוסר שביעות הרצון הרחב יותר בקרב הציבור, בין היתר בשל האינפלציה והמלחמה באיראן. זו ככל הנראה הסיבה להצהרה יוצאת הדופן שמסר הנשיא.

דונלד טראמפאיראןארצות הבריתבבליבחירות האמצע

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