מערכת הרכבות בהולנד הושבתה היום באזורים נרחבים, לאחר שבמספר מוקדים התגלו הפרעות חריגות במסילות. החברה המפעילה את תשתיות הרכבת במדינה, פרורייל, דיווחה כי חפצים הונחו במכוון על המסילות במספר נקודות באזורי זוולה, דוונטר ואמרספורט. מערכות הבטיחות זיהו את המסילות כתפוסות והפסיקו את תנועת הרכבות. הרשויות פתחו בחקירה בחשד לחבלה מכוונת.

העיתוי של השיבושים מעורר תשומת לב מיוחדת: האירועים התרחשו ביום הצגת תקציב המדינה השנתית בהאג, יום מרכזי בלוח השנה הפוליטי ההולנדי. ביום זה מגיעים אלפי אנשים לבירה, ומתקיימים אירועים מסורתיים בהם משתתפת משפחת המלוכה ההולנדית.

האירוע בהולנד מצטרף לתקרית חריגה נוספת שאירעה לפני ימים ספורים באירופה. באזור קליאון שבנורמנדי שבצפון צרפת, רכבת נושאת 180 נוסעים ירדה מהפסים לאחר שפגעה בקטע מסילה כבד שהונח על הפסים. בתאונה נפצעו 44 בני אדם, ביניהם צעירה בת 18 שנפצעה באורח קשה.

אייל קורא השבית רכבות בוורשה בבלי | 14.09.26

הרשויות בצרפת פתחו בתחילה בחקירה בחשד לחבלה, לאחר שקטע מסילה במשקל מוערך של 250 עד 300 קילוגרם נמצא במקום. עם זאת, בהמשך הבהירו החוקרים כי בשלב זה אין אינדיקציה ברורה לכך שהאירוע היה מכוון, ולכן אין לקבוע בוודאות שמדובר בחבלה.

ברקע לשני האירועים ניצבת הדאגה האירופית הגוברת מפני פגיעה בתשתיות קריטיות כחלק מהעימות הרחב עם רוסיה. עם זאת, נכון לעכשיו אין מידע פומבי המוכיח קשר רוסי לאירועי הרכבות, והחקירה ההולנדית עדיין בראשיתה. החשד לחבלה והעיתוי הרגיש של האירועים מעלים מחדש את השאלה האם תשתיות התחבורה באירופה הופכות לזירה נוספת במאבק הביטחוני.