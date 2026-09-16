בית הדין המיוחד למלחמת קוסובו בהאג צפוי למסור היום (יום רביעי) את הכרעת הדין במשפטו של האשים תאצ'י, נשיא קוסובו לשעבר, יחד עם שלושה מפקדים בכירים נוספים שכיהנו בצבא שחרור קוסובו. התביעה דורשת לגזור על תאצ'י, בן 58, עונש של 45 שנות מאסר.

תאצ'י נעצר ב-5 בנובמבר 2020, ביום שבו אושר כתב האישום נגדו על ידי בית הדין המיוחד. באותו יום הודיע על התפטרותו מתפקיד נשיא קוסובו, נעצר בפרישטינה והועבר מיד למתקן המעצר של בית הדין בהאג.

הפסיקה המתוכננת מעוררת מתח רב בקוסובו ובסרביה כאחד. שגרירויות זרות, ובהן נציגות ארצות הברית, כבר הוציאו אזהרות לאזרחיהן להימנע מהתקהלויות, מחשש לפריצת הפרות סדר אלימות.

ארבעת הנאשמים מואשמים ברצח ובעינויים של למעלה ממאה יריבים פוליטיים ובעלי ברית של כוחות הביטחון הסרביים, במהלך סכסוך הדמים שהתרחש בשנות התשעים של המאה הקודמת.

הנאשמים דוחים את ההאשמות המיוחסות להם באופן מוחלט. סנגוריו של תאצ'י טענו בפני בית המשפט כי ההאשמות מבוססות על טענות שקריות ומהוות ניסיון לעיוות ההיסטוריה. עוד הדגישו כי לא הוצגו ראיות המקשרות את מרשם באופן ישיר למעשים שיוחסו לו, וכי לא הוכחה שליטה בפועל במפקדים האחרים.

בית הדין המיוחד בהאג הוקם בשנת 2015 בעקבות לחץ בינלאומי כבד, במטרה לחקור ולשפוט לוחמים לשעבר על פשעים שבוצעו במהלך העימות ולאחריו. עבור רבים מתושבי קוסובו נחשב תאצ'י לגיבור לאומי, ומוסד השפיטה הבינלאומי זוכה לביקורת חריפה ברחבי הטריטוריה.

מלחמת קוסובו, שהתרחשה בין השנים 1998–1999, הייתה עימות מזוין ועקוב מדם בחבל קוסובו. העימות התנהל בין כוחות הביטחון של יוגוסלביה (בסרביה) לבין "צבא שחרור קוסובו" (KLA), ארגון גרילה אלבני ששאף להשיג עצמאות.

הלחימה הסלימה בעקבות מדיניות הדיכוי והטיהור האתני שהוביל נשיא יוגוסלביה סלובודן מילושביץ' נגד האוכלוסייה האלבנית באזור. מדיניות זו הובילה למאות אלפי פליטים ולמעשי טבח קשים.

באביב 1999 התערבה ברית נאט"ו בסכסוך ופתחה במבצע הפצצות אווירי נרחב נגד מטרות סרביות. המבצע הביא בסופו של דבר לנסיגת הכוחות הסרביים מקוסובו ולהכנסת כוח שומר שלום בינלאומי לאזור. העימות הסתיים עם כ-13,000 הרוגים, ובשנת 2008 הכריזה קוסובו באופן חד-צדדי על עצמאותה מסרביה.