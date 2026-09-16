קנצלר גרמניה פרידריך מרץ נמצא במשבר פוליטי חריף, כאשר גורמים בכירים במפלגתו קורא לו להתפטר מתפקידו באופן מיידי. המשבר פרץ על רקע צניחה חדה בסקרים וחשש מכישלון כבד בבחירות האזוריות הקרובות. בעקבות המצב הקשה, נאלץ הקנצלר לבטל בבהילות את טיסתו המתוכננת לארצות הברית, שם היה אמור להשתתף בכינוס הכללי של האומות המאוחדות ולקבל את פרס הנרי קיסינג'ר.

מרץ תכנן להגיע לניו יורק ולנאום בפני העצרת הכללית של האו"ם, אך הבין שהיעדרות מגרמניה בתקופה זו תמנע ממנו את האפשרות האחרונה להציל את מעמדו. גורם גרמני המעורה בפרטי התוכניות הבהיר כי "בניגוד לתוכניות המקוריות, שר האוצר לא ייסע לניו יורק בשבוע הבא, מכיוון שנוכחותו בברלין נדרשת".

לאחר הביטול הפתאומי, שר החוץ יוהאן ודפול הוא שייצא לארצות הברית וינאם במקום הקנצלר בפני העצרת הכללית. במקום להופיע בזירה הבינלאומית, יישאר מרץ בברלין כדי להתמודד עם גל הביקורת בישיבת סיעת הפרלמנט ובפורום הנהגת המפלגה.

הקריאות להדחת מרץ מתחזקות על רקע קריסת מפלגתו בסקרים והחשש הכבד מכישלון משמעותי בבחירות האזוריות במקלנבורג-מערב פומרניה ובברלין. על פי הערכות, המפלגה עלולה שלא לעבור את אחוז החסימה באזורים אלו, מה שיהווה מכה קשה לקנצלר ולמעמדו הפוליטי.

נכונותו של מרץ לוותר על הנאום באו"ם ועל קבלת פרס יוקרתי מעידה על עומק המשבר הפוליטי ועל הקרבה של הדחתו. הקנצלר, שכיהן בתפקידו זמן ממושך, מוצא את עצמו במצב שבו כל צעד עשוי להיות המכריע בגורלו הפוליטי.

בעוד מרץ נאבק על הישרדותו הפוליטית, הזירה הבינלאומית ממשיכה להתנהל ללא נוכחותו. שר החוץ ודפול יידרש למלא את מקומו בכינוס החשוב, כשהוא מייצג מדינה שמנהיגה נמצא במצב פוליטי רעוע.