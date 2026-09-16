משפחה ישראלית הושפלה במסעדה באיטליה: "אתם חיות"

תופעת העוינות כלפי ישראלים באיטליה ממשיכה להתגבר, כאשר תיירים מהארץ מדווחים על חוויות קשות במהלך שהותם במדינה. אחד המקרים האחרונים אירע במסעדה בעיירה לימונה סול גארדה, הממוקמת על גדות אגם גרדה בצפון איטליה.

על פי דיווח ב-N12, משפחה ישראלית ותיירים נוספים שהגיעו למסעדה ביקשו מהמלצר את סיסמת הגישה לרשת האינטרנט האלחוטית של המקום – בקשה שגרתית לחלוטין בכל מסעדה בעולם.

אולם במקום לספק את השירות, בחר המלצר לנצל את ההזדמנות ולהטיח בלקוחות אמירות קשות. לעיני שאר הסועדים, הוא פנה אליהם בקול רם והצהיר: "אתם חיות, אתם רוצחים ילדים".

האמירה הבוטה, שנשאה אופי אנטישמי ואנטי-ישראלי מובהק, הפתיעה לחלוטין את התיירים שהגיעו לבלות את חופשתם בצפון איטליה, ומצאו עצמם נתונים למתקפה אידיאולוגית במרחב ציבורי.

ההפתעה הפכה לזעם כאשר התברר שהנהלת המסעדה ובעליה לא עשו דבר כדי לבלום את ההתנהגות הפסולה של איש הצוות. במקום להתנצל בפני הלקוחות או להעיר למלצר, בחרו בעלי המקום לשתוק לנוכח ההסתה, ואף קראו לכוחות המשטרה המקומיים לפנות את הישראלים מהמקום. השוטרים שהגיעו לזירה התנהלו באופן ענייני ומכובד, ואף הביעו בהמשך צער והתנצלות בפני הישראלים על עוגמת הנפש שחוו.

עוד דווח כי בעקבות האירוע, מיהרו המותקפים לפרסם אזהרות מפורטות בקבוצות פייסבוק ובקהילות מטיילים המיועדות לישראלים המטיילים בצפון איטליה, בצירוף תצלומו של המלצר, על מנת להזהיר נופשים נוספים מלהגיע למסעדה. כמו כן, הוגשו תלונות רשמיות לכל גורם רלוונטי במטרה למצות את הדין עם העסק.

אירוע זה אינו מהווה תקרית מבודדת, אלא מצטרף למציאות מדאיגה של שורת אירועים עוינים כלפי ישראלים ויהודים באיטליה בחודשים האחרונים, המעוררים דאגה עמוקה בקרב הקהילות היהודיות המקומיות ובקרב מטיילים מהארץ.

בחודש יולי נחשף ברחבי המדינה מסמך מטריד שהופץ ברשתות וקרא לאזרחים ולפעילים מקומיים לנהל מעקב, לאסוף מידע ולדווח באופן אקטיבי על בתי עסק, אתרי תיירות ונוכחות של ישראלים ו"ציונים" באזורים שונים. הפצת המסמך עוררה ביקורת חריפה מצד איחוד הקהילות היהודיות באיטליה, שהגדירו זאת כ"קפיצת מדרגה חמורה באנטישמיות", ולוותה בקריאות לפעול נגד מה שהמפיצים כינו "נאו-קולוניזציה ציונית".