( צילום מסך מהרשתות החברתיות )

מטוס קרב מדגם F-16 השייך למשמר הלאומי של מדינת טקסס התרסק אתמול (יום ה') במהלך טיסת אימון במחוז גראנד טראברס שבמדינת מישיגן. הטייס, שהיה לבדו במטוס, הצליח להיפלט לפני ההתרסקות ונמצא במצב יציב.

האירוע התרחש בסביבות השעה 14:00 לפי שעון מקומי, כאשר המטוס השתתף בתרגיל אימונים בבסיס באלפנה. על פי הקלטות רשת קשר שתועדו באתר LiveATC.net - שירות עולמי המשדר הקלטות של בקרת תנועה אווירית - נשמעה קריאת מצוקה: "יש לנו קריאת מצוקה, נראה שהמנוע איבד כוח והטייס נפלט". טייס צבאי נוסף שהיה באזור דיווח למבקרי התנועה האווירית: "אני מעריך שהמטוס שלהם נפגע מציפור. נראה שהם איבדו מנוע ונפלטו, אבל אנחנו רואים הרבה עשן שחור, שאנחנו מעריכים שמגיע מה-F-16 שהתרסק".

- צילום: מהרשתות החברתיות צילום: צילום: מהרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 1:33

לפי סוכנות הידיעות AP, המטוס הגיע למישיגן במסגרת תרגיל אימון של המשמר הלאומי של טקסס. רשת CNN דיווחה כי כדור אש נצפה בשדה הסמוך לבתי מגורים באזור. מלבד הטייס, שמטופל במצב יציב בבית החולים המקומי, לא נפגע איש, כך מסרה המשטרה.

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בעקבות ההתרסקות פונו כל התושבים ברדיוס של כקילומטר וחצי מהאזור בשל חשש לדליפה כימית מסוכנת הקשורה להתרסקות. כמו כן, כל מטוסי המשמר הלאומי האווירי של טקסס שהיו במישיגן לצורך האימון קורקעו באופן מיידי.

שלי דורנבוס ובעלה, שהיו בדרכם חזרה לביתם כשראו את כדור האש, אמרו לרשת CNN: "יכולנו לשמוע הדי פיצוצים. שאלנו שוטר מה אנחנו שומעים תוך כדי נסיעה, והוא אמר לנו שזה התרסקות מטוס קרב והפיצוצים שאנחנו שומעים הם תחמושת". פרד סובק בן ה-65 סיפר ל-AP כי נסע בהמשך הכביש וראה "כדור אש ענקי בשדה" סמוך לבתים.

צבא ארצות הברית פתח בחקירה לבירור נסיבות ההתרסקות. ב-CNN צוין כי אם המטוס אכן נפגע מציפור, אין זה אירוע חריג - אלפי מטוסים נפגעים מציפורים ומבעלי חיים אחרים בארצות הברית מדי שנה, על פי מאגר הנתונים של רשות התעופה הפדרלית (FAA) לפגיעות בחיות בר. בטראברס סיטי לבדה - מקום ההתרסקות - דווח על 41 פגיעות בשנת 2025.