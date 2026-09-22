ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, שב לתקוף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון שהעניק לרשת CNN, זמן קצר לאחר שקיים פגישה עם הנשיא דונלד טראמפ. ממדאני כינה את ראש הממשלה "פושע מלחמה" ו"אדריכל של רצח עם", אולם הודה במפורש כי אין בידיו סמכות משפטית לעצור אותו במהלך ביקורו בעיר.

"כשמדובר בבנימין נתניהו, תיארתי אותו כפי שאני מאמין שהוא - פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם נורא נגד העם הפלסטיני", אמר ממדאני בריאיון. יחד עם זאת, הוא הבהיר כי למרות עמדתו החריפה, הוא חסר את הסמכות המשפטית לעצור את ראש הממשלה הישראלי כאשר זה יגיע לניו יורק.

ראש העיר התייחס גם לסמכותו של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. "אם בית הדין הפלילי הבינלאומי קובע שמישהו ראוי למעצר בשל הפרת חוקים אלו, מי אנחנו שנאמר שמישהו צריך להיות מעל לכך?", שאל. "ואני חושב שברור מאוד שכולם צריכים לתת את הדין", הוסיף.

זו אינה הפעם הראשונה שממדאני תוקף את ראש הממשלה. כבר בחודש יולי האחרון קרא הוא לתושבי ניו יורק המתנגדים לנתניהו לממש את זכותם להפגין בעת ביקורו בעיר. "אחד מיסודות העיר שלנו הוא המחאה", אמר אז, והדגיש כי ניו יורק תמשיך להיות מקום שבו ניתן לממש את חופש הביטוי.

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שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, תקף בחריפות את ממדאני בעקבות קריאותיו להפגנות. "במקום לקבל את מנהיגי העולם ולוודא שהעיר מתפקדת כראוי, הוא עושה בדיוק את ההפך", אמר דנון לפוקס ניוז. "הוא מסית, הוא זורע כאוס בעיר". לדבריו, הקריאות להפגנות לא ישפיעו על הביקור: "זה לא ירתיע אותנו. ראש הממשלה יגיע, ינאם וייצג את האומה שלנו".