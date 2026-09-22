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פגישות בבית הלבן

טראמפ: "לא יהיה לאיראן נשק גרעיני"

הנשיא האמריקני הבהיר כי ממשלו לא יאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני • שר האוצר מודיע על החמרת סנקציות החל מ-23 בספטמבר • איראן מאיימת בהרחבת המערכה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית הבהיר בשיחה עם עיתונאים כי ממשלו לא יאפשר ל להשיג נשק גרעיני, וכי יקיים פגישות בנושא המלחמה עם המשטר בטהרן. ההצהרה הגיעה בעת שוושינגטון מחמירה את הלחץ הכלכלי על איראן, ובמקביל משמרות המהפכה מאיימות בהרחבת המערכה.

בשיחה עם כתבים לאחר פגישתו עם ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, מסר טראמפ: "לא יהיה להם נשק גרעיני. בואו נגיד את זה ככה...והם לא במצב טוב. יהיו לי היום פגישות בנושא".

במקביל להצהרות הנשיא, הודיע שר האוצר האמריקני סקוט בסנט כי ארצות הברית עשויה להחמיר את הסנקציות נגד איראן החל מ-23 בספטמבר. על פי הדיווחים, המהלך מכוון לפגוע בתעופה האיראנית במסגרת הלחץ המתמשך על המשטר בטהרן.

ההחמרה בסנקציות מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין וושינגטון לטהרן. לאחרונה דווח על ביטול תקיפה אמריקנית מתוכננת נגד החות'ים בתימן, ארגון הנתמך בידי איראן, בעקבות חששות מפתיחת חזית נוספת מול טהרן.

במשמרות המהפכה באיראן השיבו באיומים חריפים. דובר משמרות המהפכה, חוסיין מוהבי, הצהיר כי במקרה של תקיפה אמריקנית נוספת במדינה, טהרן תרחיב את המערכה באמצעות כלי נשק שטרם הופעלו ותתקוף יעדים שלא נפגעו עד כה. לדבריו, איראן תשנה גם את "הגיאוגרפיה של המלחמה".

דונלד טראמפאיראןסנקציותנשק גרעיני

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