בן יעקב סבו, מפקד מגמה בחשמונאים ורס"ן במילואים העוסק בהסברה יהודית, פרסם טור חריף בתגובה לדיווחים על סנקציות חדשות שמתוכננות כלפי הציבור החרדי. סבו, שנולד וגדל כחילוני בנהריה ואף לקח חלק בשנת שירות בתנועת "השומר הצעיר" לפני שהתקרב לדת, מציג בטורו תחזית מפתיעה על עתידה של הציונות בעם ישראל.

"הרדיפות לא יביאו חרדי אחד לבקו"ם. כולם יודעים את זה והמציאות מדברת בעד עצמה", פתח סבו את דבריו. לדבריו, הסנקציות והלחצים רק יחזקו את העמידה החרדית: "הרדיפות רק יבצרו את החרדים. מאות שנים הם פיתחו את כל שיטות המגננה מפני הפריץ והרדיפות, כולם פה טירונים לעומתם".

סבו הוסיף והדגיש את היכולת ההסתגלות של הציבור החרדי: "הציבור החרדי הוא הציבור הכי חכם בירוקרטית והכי סתגלן. תסגרו לו דלת הוא יכנס מהחלון". במקביל, הוא תקף את מדיניות הסנקציות עצמה: "מדינת קומוניזם זה רע. אבל זה רע רוחבי. לפני כבשת הרש של מעונות לילדים חרדים, תחתכו בעשרות מיליארדים בשנה שההסתדרויות הקיבוצים והמושבים מקבלים על סגירות ומחיקות חובות ועל קרקעות מתנה מהציבור".

אולם החלק המרכזי והמפתיע בטורו של סבו עוסק בתחזית ארוכת טווח. "ועכשיו תשבו - הציבור החרדי יהיה הציבור האחרון שיחזיק מעמד כציוני בעם ישראל", כתב. לדבריו, "אחרי שהציונות מנותקת השורשים קרסה לפוסט ציונות, והציונות-הדתית-מזרוחניקית כנועת הראש צועדת בעקבותיה, אחרי שכל העגלה הריקה מיהדות תהיה לקראת קריסה סופית, מעמי איילון ובוגי, דרך יאיר גולן נפתלי בנט ורבנים ליברלים, אז הציבור החרדי יגיע וישתלט על הצבא".

סבו מתאר תמונת עתיד שבה "ישנה את הדגל, ההמנון והסמלים, יחליף את רוח צהל במוסר יהודי מנצח, ישנה את שיטת המשטר מאמנה-חברתית-קומוניסטית למדינת חירות יהודית". לדבריו, "אותה ציונות ישנה תשנא את החרדיות שפשוט המשיכה את מה שתמיד לכאורה ביקשו ממנה. בדיוק כמו שצאצאי מפא"י שונאים שנאת מוות יוקדת כיום את נערי הגבעות".

בסיום דבריו, סבו מציג את מסקנתו המרכזית: "וזו בדיוק הסיבה האחת לכל הרדיפות האלו - לא גיוס חרדים אלא דווקא חיזוק התבצרותם, בדיוק כהפקת לקחים מזה שכיום מבכים על ההובלה ההולכת וגוברת של הציונות הדתית בחלקים ממוסדות המדינה".