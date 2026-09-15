מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט השיקה תוכנית לגיל הרך, כשבנט מנצל את ההזדמנות להסית בחריפות נגד לומדי התורה ולהאשימם בכך שהם "גוזלים" את סבסוד המעונות מהציבור העובד.

בנט פרסם פוסט ארוך ברשתות החברתיות בו הוא מציג את תוכנית "ביחד נתקן את החינוך לגיל הרך", שנועדה לטענתו להקים מערך מסגרות איכותיות ומפוקחות מגיל לידה עד שלוש. על פי הנתונים שהוצגו, 75% מהפעוטות בישראל אינם נמצאים כיום במסגרת מפוקחת ומסובסדת, וההוצאה הציבורית לילד בגיל הרך נמוכה פי 12.5 מהממוצע במדינות ה-OECD.

התוכנית כוללת העלאת שכר המטפלות, איוש תקנים חסרים, הכפלת שעות ההדרכה לעשרים שעות חודשיות, והענקת הנחות במעונות יום מפוקחים לכלל הציבור המשרת ומעון בחינם למשפחות משרתי מילואים.

אולם במקביל להצגת התוכנית, בנט פתח במתקפה חריפה על הציבור החרדי. "למה אתם לא מקבלים שקל סבסוד למעונות 0-3 של הילדים שלכם?", שאל בנט את קהל היעד שלו, וטען כי בכל מפגש עם אמהות הוא שואל מי מקבלת סבסוד מעונות מהמדינה - ולדבריו "אף אחת לא מרימה יד".

"אז לאן למען ה' הולכים כל ה-2 מיליארד ש״ח?", תוקף בנט, וממשיך לחשוף את מה שהוא מכנה "תעלומה". לטענתו, הקריטריונים לסבסוד כוללים דרישה ששני ההורים עובדים, אך "לפני כמה שנים הפוליטיקאים הוסיפו שינוי קטן: אברך שאינו עובד נחשב 'עובד'".

בנט טוען כי בעקבות שינוי זה, "מעל 60% מסבסוד המעונות של כל מדינת ישראל הולך למשפחות אברכים". הוא מאשים: "מי נענש? אתם. משפחות שבהם שני בני הזוג עובדים, משפחות של מילואימניקים, הציבור הציוני".

יו"ר "ביחד" מבטיח כי אם יבחר, הוא "יסגור להם את הברז". "את כל קצבאות האברכים, סבסוד מעונות, פטורים מארנונה, עדיפות במחיר למשתכן - עשרות מיליארדים שזורמים למי שבוחר לא לשרת ולא לעבוד, נעצור לגמרי", הוא מבטיח.

בנט מסכם את מדיניותו המוצעת במשפט: "לא ציוני - לא על חשבוני", וטוען כי "בעוד מספר שנים אחינו החרדים ישמחו מאד על המהלך הזה".