בבלי
פגישה בשולי האו"ם

טראמפ חושף: שליחיי נפגשו עם נציגי איראן במשך שלוש שעות

שעות אחרי שאיים שוב להשמיד את המשטר האיראני, חשף הנשיא האמריקני כי שליחיו וויטקוף וקושנר פגשו את המשלחת האיראנית בשולי כינוס האו"ם

נשיא ארה"ב חשף כי שליחו המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר נפגשו עם נציגי משלחת איראנית במשך כשלוש שעות, בשולי כינוס עצרת האו"ם. החשיפה הגיעה שעות ספורות לאחר שטראמפ איים שוב על והצהיר כי עליו "לקבל החלטה אם להעיף את איראן לגיהנום".

טראמפ מסר את הדברים במהלך מפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, והפנה את השאלה לשליחו המיוחד וויטקוף. "אני מרגיש טוב מאוד אחרי הפגישה", השיב וויטקוף. הנשיא האמריקני הוסיף: "זו הייתה פגישה מאוד מועילה. זה יכול להוביל לגדולה של האומה אז אני מצפה שהם ירצו להגיע לעסקה".

מוקדם יותר, בנאומו בעצרת האו"ם, טען טראמפ כי "בזמן שאחרים דיברו על שלום, אני עשיתי שלום, ובזמן שאחרים התעלמו מאיומים, אני התעמתתי איתם". לדבריו, "אין דוגמה טובה יותר לסכנה שהורשתה לצבור כוח, תוך סיכון העולם, מאשר נותנת החסות מספר אחת לטרור, הרפובליקה האיסלאמית של איראן".

טראמפ חזר על הצהרתו כי "לעולם לא ארשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני", והוסיף: "יש לי החלטה גדולה לקבל - אם להשמיד את איראן". עם זאת, הוא סייג והביע אמונה כי "נגיע להסכם אחרי בחירות האמצע".

דונלד טראמפאיראןהאו"םבבליסטיב וויטקוף

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר