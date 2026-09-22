נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף כי שליחו המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר נפגשו עם נציגי משלחת איראנית במשך כשלוש שעות, בשולי כינוס עצרת האו"ם. החשיפה הגיעה שעות ספורות לאחר שטראמפ איים שוב על המשטר האיראני והצהיר כי עליו "לקבל החלטה אם להעיף את איראן לגיהנום".

טראמפ מסר את הדברים במהלך מפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, והפנה את השאלה לשליחו המיוחד וויטקוף. "אני מרגיש טוב מאוד אחרי הפגישה", השיב וויטקוף. הנשיא האמריקני הוסיף: "זו הייתה פגישה מאוד מועילה. זה יכול להוביל לגדולה של האומה אז אני מצפה שהם ירצו להגיע לעסקה".

מוקדם יותר, בנאומו בעצרת האו"ם, טען טראמפ כי "בזמן שאחרים דיברו על שלום, אני עשיתי שלום, ובזמן שאחרים התעלמו מאיומים, אני התעמתתי איתם". לדבריו, "אין דוגמה טובה יותר לסכנה שהורשתה לצבור כוח, תוך סיכון העולם, מאשר נותנת החסות מספר אחת לטרור, הרפובליקה האיסלאמית של איראן".

טראמפ חזר על הצהרתו כי "לעולם לא ארשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני", והוסיף: "יש לי החלטה גדולה לקבל - אם להשמיד את איראן". עם זאת, הוא סייג והביע אמונה כי "נגיע להסכם אחרי בחירות האמצע".