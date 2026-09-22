דאגה ביוון: אבד הקשר עם מטייל ישראלי בן 46 שיצא ביום ראשון האחרון לטיול בהר האולימפוס שביוון. משפחתו של עמי יוגב הודיעה על כך הערב (שלישי) ופנתה למטיילים ישראלים באזור בבקשה לסייע באיתורו.

על פי הודעת המשפחה, יוגב יצא מאזור החנייה פריוניה (Prionia) והחל לעלות במסלול ההר. הקשר האחרון עמו היה באמצעות תמונה ששלח לאמו, שצולמה לפי הדיווח לאחר תחנת העצירה השנייה במסלול E4 בהר.

כמו כן נמסר כי קיימים דיווחים שלפיהם הוא נראה לאחרונה באזור קלאקוס (Kalakos), אולם בשלב זה לא ברור אם מדובר בזיהוי ודאי.

המשפחה מבקשת ממטיילים שהיו בימים האחרונים בהר לבדוק אם ראו אדם התואם את תיאורו של יוגב, אם חלפו על פניו באחד המסלולים, הבקתות או נקודות העצירה, או אם שוחחו איתו ויודעים מה היה מסלול הטיול שתכנן. כל מי שמחזיק במידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להעביר את הפרטים למשפחה או לגורמי החיפוש וההצלה.

ממשרד החוץ נמסר: "מרגע היוודע המקרה, קונסול ישראל באתונה והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל במשרד החוץ נמצאים בקשר עם הרשויות המקומיות, ופועלים לסייע ככל הניתן באיתור הישראלי מנותק הקשר ביוון".