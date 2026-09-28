סערה פוליטית פרצה בצרפת לאחר שאתר התחקירים Mediapart פרסם חקירה נרחבת המייחסת לז'ורדן ברדלה, נשיא מפלגת "האיחוד הלאומי" (RN) והמועמד הצפוי לנשיאות, התבטאויות אנטישמיות קשות משנת 2013, כשהיה פעיל צעיר בן 18 ב"חזית הלאומית".

החקירה, שנמשכה מספר חודשים וכללה סקירה של עשרות שיחות כתובות, טוענת כי ברדלה היה מזוהה עם תפיסותיו של האקטיביסט האנטישמי אלן סוראל. לפי הדיווח, באחת השיחות נכתב: "כל הבנקים בבעלות יהודים. (...) היהודי חייב לשלוט בעמים האחרים, למחוק אותם ולגנוב אותם, ציוני הוא בהכרח יהודי, ובעומק. בצרפת, שתי דוגמאות טובות הן ברנאר-אנרי לוי או ז'אק עטאלי. וזה מה שהם רוצים, סדר עולמי חדש שנשלט על ידי ישראל, עם ירושלים כבירה כמובן."

בשיחה נוספת מספטמבר 2013 קבל הפעיל הצעיר על כך שמשרדים מרכזיים בממשלתו של ז'אן-מארק ארו נמסרו לאנשים שהאינטרס שלהם מופנה כלפי גורמים זרים, כשכיוון לשלושה שרים בממשלה: לורן פביוס, פייר מוסקוביצ'י ומנואל ואלס.

ברדלה דחה בתוקף את הטענות והכחיש כליל שהתבטא באופן גזעני או אנטישמי, בפומבי או בפרטי, בכתב או בעל פה. בתגובה לפניית גוף התקשורת בטרם הפרסום הוא ציין: "העובדה שלא הייתי פעיל אקטיבי בחזית הלאומית במהלך קיץ 2013, ועדיין קטין, צריכה להזהיר אתכם לגבי האופי השקרי של 'המקורות' הללו." ברדלה הגדיר את הדברים כ"זיופים גסים" והפיץ עמדה זו גם ברשת החברתית.

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מרין לה פן, מנהיגת המפלגה לשעבר ומי שברדלה נחשב למחליפה העתידי שלה, הגיבה במהלך סיור בפריז וציינה כי לא קראה את הכתבה. לדבריה, "אף אדם שפוי בדעתו לא יכול להאמין לטירוף הזה", והוסיפה כי "זה נראה לי כל כך מטורף שזה יכול להיות רק זיוף, תרגיל מלוכלך שגוף התקשורת הזה מומחה בו".

מקורב למפלגה מתח ביקורת חריפה על אתר התחקירים ועל מייסדו, וטען כי המערכת הפוליטית נמצאת בפאניקה ומפיצה האשמות מומצאות. מנגד, ראש המפלגה הסוציאליסטית, אוליבייה פור, הגיב באירוניה ברשת החברתית והזכיר התבטאויות עבר של ברדלה בנוגע למייסד המפלגה, ז'אן-מארי לה פן.

הפרשה מצטרפת לשורה של מקרי אנטישמיות באירופה שעלו לכותרות בחודשים האחרונים, ומעוררת דאגה בקרב הקהילה היהודית בצרפת.