חמשת החשודים שנעצרו ביום ראשון בסמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד שבאנגליה שוחררו בערבות, כך על פי דיווח שפורסם היום (שני). החשודים, אזרחים בריטיים תושבי לונדון בשנות העשרים לחייהם, יישארו תחת חקירה בחשד לתכנון מעשה טרור ולביצוע עבירות הקשורות לחומרי נפץ, כך אישרה המשטרה המקומית.

הבסיס הצבאי נמצא במוקד החקירה משמש את צבא ארצות הברית לשיגור תקיפות באיראן. רשויות החוק בבריטניה בוחנות כעת האם החשודים פעלו מטעמה של מדינה זרה. ראש הממשלה אנדי בורנהאם הודיע על כינוס ישיבת חירום מיוחדת של הקבינט בהשתתפות שרים בכירים וראשי זרועות הביטחון.

חברת הקונגרס האמריקאית מפלורידה, קאט קאמאק, טענה כי איראן "מעורבת באופן ברור" בתוכנית לתקוף את הבסיס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצדו טען כי העצורים היו תחת חקירה "במשך זמן רב". שר הביטחון הבריטי וס סטריטינג התייחס לאיראן ואמר: "אנו יודעים שהם שונאים את הדמוקרטיה שלנו".

ראש שיטור הלוחמה בטרור, לורנס טיילור, מסר כי החוקרים בוחנים כל זווית אפשרית, "כולל שזה עשוי להתבצע באופן פעיל על ידי שליחים או אנשים העובדים ביודעין או שלא ביודעין מטעמה של מדינה זרה". לעומת זאת, שגרירות איראן בלונדון פרסמה הודעה ובה דחתה באופן מוחלט את ההאשמות על מעורבות באירוע.

סגנית עוזר המפקח, ויקי אוואנס, ציינה: "אני מודעת היטב לרמות ההשערה לגבי המניע מאחורי התקרית הזו, והשאלות הגיאופוליטיות שמועלות". החקירה החלה בעקבות דיווח מתושבים מקומיים שזיהו דמויות חשודות באזור. תושבת מקומית סיפרה: "כשם ראו אותי הם רצו לפניי. חלקם לתוך השדה וחלקם לעבר הכפר השכן. אז הבנתי שמשהו יוצא דופן ביותר מתרחש".