טראמפ: "איראן במצב קשה מאוד, הם עוד ייכנעו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) בשיחה עם כתבים למצבה של איראן, והעריך כי המשטר בטהרן נמצא במצוקה חמורה שתכריח אותו בסופו של דבר להיכנע ללחץ האמריקני.
"הם נמצאים במצב קשה מאוד", אמר טראמפ כשהוא מתייחס ללחץ הכבד המופעל על הרפובליקה האסלאמית. "אני לא יודע אם הם עומדים להיכנע כבר עכשיו, אבל הם ייכנעו".
הנשיא האמריקני התייחס גם לפעילות המאובטחת במצר הורמוז ולמאמצים לבלימת תוכנית הגרעין האיראנית. "הוצאנו דרך מצר הורמוז יותר נפט במהלך היומיים האחרונים מאשר בכל נקודה אחרת בהיסטוריה, כולל הרבה לפני שיצאנו למלחמה כדי לעצור את הנשק הגרעיני", הצהיר טראמפ והדגיש: "וזה נעשה בדיוק בשביל זה – כדי לעצור את הנשק הגרעיני".
מסע לחץ כלכלי נרחב
דבריו של הנשיא האמריקני מגיעים על רקע מסע לחץ כלכלי נרחב שמפעילה ארצות הברית על איראן. משרד האוצר האמריקני צפוי להתיר לחברת התעופה "Iraqi Airways" להפעיל טיסות הלוך-ושוב בין איראן לנג'ף למשך חודש ימים, לאחר שהסגירה הפתאומית של הטיסות יצרה מצב קשה בשטח.
הצעד האמריקני התבסס על הכרזתו של שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, שהודיע כי החל מה-23 בספטמבר, כל חברה או מדינה שתספק דלק, שירותי קרקע, נחיתה או כרטיסים לחברות תעופה איראניות תושחת כספית ותנותק מיידית ממערכת הדולר ומהמערכת הפיננסית האמריקנית. המבצע, המכונה "Economic Outcast", כבר הוכיח את עצמו בשטח: גורמים אמריקניים מדווחים כי בין 80 ל-90 אחוז מהטיסות האיראניות הופסקו.
במקביל, משמרות המהפכה האיראניים פרסמו מסמך חריג בהיקפו – כ-26 עמודים – המופנה ישירות לציבור האמריקני. המכתב, שכותרתו "מכתב פתוח לעם האמריקאי", פורסם באנגלית ובפרסית בכלי תקשורת רשמיים איראניים, וקורא לצעירים, אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת בארצות הברית "לקחת את השליטה לידיים", להתנגד למדיניות הנשיא דונלד טראמפ, לדחות תמיכה בישראל ובמלחמות חוץ, ולשקול מחדש את בחירת המנהיגים בבחירות האמצע הקרובות בנובמבר.
דובר הארגון, תת-אלוף חוסיין מוהבי, מסר במסיבת עיתונאים כי אינו מצפה שהמכתב ישנה את התנהגות הממשל, אך הביע אמונה שהבוחרים עשויים לשמוע את המסר אם יכירו יותר את "העובדות". לדבריו, המטרה היא "להכיר לציבור האמריקאי את ההיגיון האיראני".
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס בראיון לרשת פוקס למעצר חמשת החשודים בבריטניה בחשד שניסו לפוצץ מכונית תופת ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד. "מה שכמעט קרה בבריטניה במהלך סוף השבוע הוא מצב חמור מאוד. זהו מצב שמערב בבירור את ידיו של גורם זר", טען רוביו. "באיראן איימו בגלוי לתקוף אינטרסים אמריקאיים ברחבי העולם. אנו תמיד ניקח זאת ברצינות רבה. יהיו לכך השלכות אם הדבר אי פעם יקרה או אפילו ינוסה", הבהיר מזכיר המדינה.
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