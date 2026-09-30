טראמפ: "איראן במצב קשה מאוד, הם עוד ייכנעו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) בשיחה עם כתבים למצבה של איראן, והעריך כי המשטר בטהרן נמצא במצוקה חמורה שתכריח אותו בסופו של דבר להיכנע ללחץ האמריקני.

"הם נמצאים במצב קשה מאוד", אמר טראמפ כשהוא מתייחס ללחץ הכבד המופעל על הרפובליקה האסלאמית. "אני לא יודע אם הם עומדים להיכנע כבר עכשיו, אבל הם ייכנעו".

הנשיא האמריקני התייחס גם לפעילות המאובטחת במצר הורמוז ולמאמצים לבלימת תוכנית הגרעין האיראנית. "הוצאנו דרך מצר הורמוז יותר נפט במהלך היומיים האחרונים מאשר בכל נקודה אחרת בהיסטוריה, כולל הרבה לפני שיצאנו למלחמה כדי לעצור את הנשק הגרעיני", הצהיר טראמפ והדגיש: "וזה נעשה בדיוק בשביל זה – כדי לעצור את הנשק הגרעיני".

מסע לחץ כלכלי נרחב

דבריו של הנשיא האמריקני מגיעים על רקע מסע לחץ כלכלי נרחב שמפעילה ארצות הברית על איראן. משרד האוצר האמריקני צפוי להתיר לחברת התעופה "Iraqi Airways" להפעיל טיסות הלוך-ושוב בין איראן לנג'ף למשך חודש ימים, לאחר שהסגירה הפתאומית של הטיסות יצרה מצב קשה בשטח.

הצעד האמריקני התבסס על הכרזתו של שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, שהודיע כי החל מה-23 בספטמבר, כל חברה או מדינה שתספק דלק, שירותי קרקע, נחיתה או כרטיסים לחברות תעופה איראניות תושחת כספית ותנותק מיידית ממערכת הדולר ומהמערכת הפיננסית האמריקנית. המבצע, המכונה "Economic Outcast", כבר הוכיח את עצמו בשטח: גורמים אמריקניים מדווחים כי בין 80 ל-90 אחוז מהטיסות האיראניות הופסקו.