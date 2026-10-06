אתמול (ב') בשעה 16:00 אחר הצהריים התקבלה במשטרת לייקווד שיחת טלפון מטרידה: אדם טען כי שתל פצצה בבית הכנסת סטמפורד מדוז ברחוב גולדרס גרין 12, באחת השכונות החרדיות הצפופות של לייקווד.

המשטרה לא נטלה סיכונים. תוך דקות ספורות הוזעקו כוחות גדולים של שוטרים, יחד עם יחידת כלבי גישוש מיוחדת המאומנת לאיתור חומרי נפץ - יחידת K-9 של מחוז אושן.

מפקדי המשטרה בשטח קיבלו החלטה מחמירה: כאמצעי זהירות מקסימלי, הם יפנו ויסרקו לא רק את בית הכנסת הספציפי שבו נטען כי הוטמנה הפצצה, אלא מספר בתי כנסת נוספים באזור. ההחלטה נבעה מהחשש שאם קיים איום אמיתי, הוא עלול להתפשט למבנים נוספים בסביבה הצפופה. השכונה היהודית בלייקווד, אחת הקהילות החרדיות הגדולות בארצות הברית, מאופיינת בבתי כנסת רבים הצמודים זה לזה.

השוטרים פינו את המתפללים מבתי הכנסת והחלו בסריקות מקיפות. כלבי הגישוש נכנסו למבנים אחד אחר השני, תוך בדיקה קפדנית של כל פינה וחדר. הסריקות נמשכו שעה אחר שעה, בעוד תושבי השכונה ממתינים בחוץ במתח רב.

כעבור כשעתיים של סריקות אינטנסיביות, בסביבות השעה 18:00, הגיעה ההודעה המיוחלת: המשטרה הודיעה רשמית כי לא נמצא כל איום. לא נתגלו חומרי נפץ או כל דבר מסוכן. האזור הוכרז כמאובטח לחלוטין, והקהילה קיבלה אישור לחזור לשגרה. המתפללים שבו לבתי הכנסת, התפילות חודשו, והחיים חזרו למסלולם.

אולם הסיפור לא הסתיים. לשכת החקירות של משטרת לייקווד פתחה בחקירה לאיתור האדם שביצע את שיחת הטלפון הכוזבת. החוקרים בוחנים הקלטות טלפון, רשומות שיחות ועקבות דיגיטליים במטרה לזהות את המתקשר. המשטרה לא מסרה פרטים על זהות החשוד או על מניעיו.

בית הכנסת סטמפורד מדוז, שהיה במוקד האירוע, הוא בית כנסת הפועל בנוסח ספרד ומשרת משפחות רבות באזור. גורמים מקומיים מדגישים כי למרות שהאיום התברר ככוזב, הציבור חייב להמשיך להיות ערני ולדווח על כל פעילות חשודה. עד כה לא נעצרו חשודים, והחקירה נמשכת.