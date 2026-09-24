כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בנצרת נגד תושב קיבוץ בעמק יזרעאל בן 84, שאיים ברשתות החברתיות לרצוח את שר הביטחון ישראל כ"ץ. האיום פורסם על רקע זעמו של הקשיש על החלטת השר לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, כך דווח באתר Ynet.

לפי כתב האישום שהגישה עו"ד ג'אן עבד אל-מלכ מלשכת התביעות במרחב העמקים, הנאשם פרסם בחשבון הפייסבוק האישי שלו איום ישיר כלפי השר. בפרסום נכתב כי הוא מתכוון לירות בשר כ"ץ, תוך שהוא מכנה אותו בכינוי פוגעני ומתייחס במפורש לצעד סגירת התחנה.

"אני מתכוון לירות בישראל כ"ץ, האיש המאותגר והמכוער על ההחלטה הדיבילית לסגור את גלי צה"ל", כך נכתב בפרסום, לפי הדיווח.

האירוע התרחש בנובמבר אשתקד, סמוך לפרסום ההחלטה של שר הביטחון להורות על סגירת התחנה. ההחלטה עוררה סערה ציבורית והתנגדויות רבות, אך במקרה זה המחאה גלשה לכדי עבירה פלילית חמורה לכאורה.

בעקבות דיווח שהגיע לגורמי האכיפה על הפרסום המאיים, פתחה משטרת ישראל בחקירה. החשוד זומן לחקירה במשרדי החקירות של משטרת מגדל העמק, ועם סיום איסוף הראיות העבירה המשטרה את הממצאים למחלקת התביעות.

מטעם התביעות נמסר כי הנאשם בחר לאיים על איש ציבור בכיר במטרה להפחידו או להקניטו בשל מילוי תפקידו והחלטותיו. התביעה החליטה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירת איומים.

מנגד, סנגורו של הנאשם, עו"ד ואסים דאהר – סגן בכיר לסניגורית המחוזית במחוז צפון – דחה את חומרת הדברים. לדבריו, מדובר באזרח שומר חוק, אדם נורמטיבי המנהל אורח חיים שגרתי, שמעולם לא היה לו עבר פלילי ומעולם לא דרך בתחנת משטרה.

הסנגור הדגיש כי לנאשם מעולם לא הייתה כוונה אמיתית לפגוע בשר הביטחון, וכי הדברים נכתבו בעת רוגז על רקע סערת הרוחות סביב סגירת התחנה. ההגנה צפויה להציג את טיעוניה המפורטים בבית המשפט במסגרת ההליך המשפטי.

יצוין כי ההחלטה על סגירת גלי צה"ל עוררה סערה ציבורית רחבה. בית המשפט העליון אף פסל את ההחלטה בחודש אוגוסט, כאשר השופטים קבעו פה אחד כי ההחלטה התקבלה על בסיס "שיקול זר ופסול", שנבע מחוסר שביעות רצון של מקבלי ההחלטה מתוכני השידורים בתחנה.