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החשד להטרדת עד

דרמה בצמרת: נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר באזהרה

החשד: תוכנית להקלטת עד מפתח בפרשת קשרי המשטרה ומח"ש • יחד עמו נחקרה ראש אמ"ש, ניצב אלונה שושן, שהעבירה הקלטות ובהן התבטאויות בוטות של ראש חטיבת הדוברות (משפט)

נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי מגיעה לחקירה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

פרשה סוערת ומורכבת מטלטלת את צמרת שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל: נציב שב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי, נחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירה של הטרדת עד, כך פרסם לראשונה הפרשן המשפטי אבישי גרינצייג.

על פי החשד המיוחס ליעקובי, הוא תכנן יחד עם ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן, להקליט את עד המפתח נגדו – תת-ניצב ליאור אבודרהם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה. מטרת ההקלטה, לפי החשד, הייתה לגרום לו לדבר על קשרים פסולים לכאורה שניהל עם בכירות במחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש).

ההקלטות שנחשפו: "התבטאויות בוטות"

מוקדם יותר היום נודע כי ניצב אלונה שושן כבר מסרה עדות מפורטת ברשות התחרות ואף העבירה לחוקרים הקלטות הנוגעות לקשריו של אבודרהם עם בכירי מח"ש.

באחת ההקלטות שנחשפו נשמע תנ"צ אבודרהם כשהוא מתרברב ומדבר בגסות רבה על התובעת בתיק תוך שהוא משמיע כלפיה אמירות בוטות.

עם זאת, גורמי החקירה מדגישים באופן חד-משמעי כי אין בידם שום ראיה התומכת בטענותיו של אבודרהם, ואין כל אינדיקציה לקשר בלתי הולם מצד התובעת.

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