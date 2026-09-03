בית המשפט העליון ביטל אמש (ה') פה אחד את החוק שנועד להקפיא הליכי אכיפה כנגד בני ישיבות שאינם מתייצבים לצו גיוס. ההחלטה התקבלה בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשות המשנה לנשיא בית המשפט, השופט נעם סולברג, שניסח את חוות הדעת המרכזית.

החוק שבוטל אושר בחודש תמוז האחרון, ונועד לעצור את הליכי האכיפה כנגד בני הציבור החרדי החייבים בגיוס ואינם מתייצבים. לאחר אישורו הוגשו חמש עתירות לבית המשפט העליון בדרישה לבטלו.

השופטים קבעו פה אחד כי נפל פגם מהותי בהליך החקיקתי. על פי חוות הדעת שניסח השופט סולברג, החוק שאושר היה שונה באופן מהותי מהצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה.

במילים אחרות, בית המשפט קבע כי השינוי שנעשה בחוק היה כה משמעותי, עד שלמעשה מדובר בחוק שלא עבר כלל קריאה ראשונה. השופטים קבעו כי מדובר בפגם חמור בהליך החקיקה, ועל כן יש לבטל את החוק.

אך השופטים לא הסתפקו בכך. שמונה מתוך תשעת השופטים קבעו כי גם מבחינת התוכן החוק אינו חוקתי, מאחר שהוא פוגע באופן חמור בזכות לשוויון. השופט דוד מינץ היה היחיד שחלק על קביעה זו, אולם גם הוא הסכים שיש לבטל את החוק בשל הפגם בהליך החקיקתי.

בסופו של דבר, כל תשעת השופטים הסכימו על התוצאה: החוק מבוטל.

המשמעות המעשית היא שהחוק שנועד להקפיא את הליכי האכיפה כנגד בני הישיבות לא יישאר בתוקף. בית המשפט העליון הוציא צו סופי המורה על ביטולו.