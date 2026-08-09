כתב אישום הוגש היום (יום ראשון) לבית המשפט לשלום בראשון לציון נגד עורך דין פלילי כבן 52, בגין עבירה של סחיטה באיומים. על פי האישום, הנאשם שלח הודעות מאיימות ללווה שלא השיב לו חוב כספי, ואף שלח שני אנשים לביתו של האיש במטרה להפחידו ולדרוש את החזרת הכסף.

הנאשם והמתלונן היו חברים, לאחר שעורך הדין ייצג את המתלונן בהליך משפטי בעבר. במהלך השנה הנוכחית העמיד הנאשם לרשות המתלונן הלוואה של כחמישים אלף שקלים במזומן, מתוכם הוחזרו כשלושים אלף שקלים. בנוסף, קרוב משפחה של עורך הדין, שאף הוא היה ידידו של המתלונן, הלווה לו כעשרים אלף שקלים נוספים שלא הושבו.

לטענת כתב האישום, כאשר החוב לא נפרע במלואו החל עורך הדין לשלוח למתלונן הודעות טקסט והודעות קוליות בעלות אופי מאיים. בין ההודעות שנשלחו: "ואל תדאג אתמול בערב כבר עלית בשיחה עם כמה בחורים סע לשלום", וכן: "תוך שעה אצלך בבית בחורים". בהודעה קולית נוספת נאמר: "כשהם מתקתקים לך בדלת אני במצלמה איתם… אני גם נותן את ההוראות".

על פי טענות הפרקליטות, הנאשם לא הסתפק בשליחת הודעות בלבד, אלא פנה לשני אנשים וביקש מהם להגיע לביתו של המתלונן על מנת להפחידו ולהביאו להחזיר את ההלוואות. השניים אכן הגיעו לבית בשעה שבנו בן התשע של המתלונן שהה עם אביו, דפקו על הדלת ועזבו את המקום לאחר שלא נענו.

בהמשך נשלחו הודעות מאיימות נוספות, ובהן: "אותך אני לא עוזב", "מתחייב שבסופו של יום אתה תצא מהבית", וכן: "פעם הבאה אני אבוא". בעקבות האירועים פנה המתלונן למשטרה והגיש תלונה, ובעקבותיה נעצר עורך הדין.

במקביל להגשת כתב האישום הגישה הפרקליטות בקשה להשאיר את הנאשם במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים. בבקשה נטען כי ההודעות נשלחו באופן אינטנסיבי לאורך מספר ימים, וכי עצם שליחת אנשים לביתו של המתלונן מלמדת על הסיכון הכרוך בשחרורו. עוד צוין כי הנאשם הוא עורך דין פלילי במקצועו. שמו של הנאשם אסור בפרסום על פי החלטת בית המשפט.