תקיפות באיראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב תקיפות באיראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:39

דיווחים ראשוניים המתקבלים מאיראן מצביעים על פיצוצים חזקים שהתרחשו באזור העיר והנמל בנדר עבאס. מדובר בנמל אסטרטגי המשמש כאחד מעורקי התחבורה המרכזיים של משמרות המהפכה האיראניות. טיב האירוע טרם התברר, והפרטים המדויקים עדיין אינם ידועים. בנדר עבאס, המהווה נקודת מוצא מרכזית לפעילות ימית איראנית, נחשב למוקד אסטרטגי בכל תרחיש של מתיחות אזורית. הדיווחים מצטרפים לשמועות והערכות שונות בנוגע לאירוע חריג במרחב. שוטר איראני: "תדאגו לבטן של האנשים" אליהו לוי | 31.08.26 עשרות שנים לאחר האסון: יותר מ-9,000 ניצולים - נפטרו אריה לוי | 31.08.26 במקביל לדיווחים מאיראן, פרסמה שגרירות ארצות הברית בישראל הודעה חריגה המיועדת לאזרחים אמריקאיים השוהים בארץ. בהודעה מוזהרים האזרחים כי קיימת אפשרות ממשית להסלמה פתאומית ולמתיחות ביטחונית חריפה שעשויה לדרוש היערכות מיוחדת. האזהרה מגיעה על רקע סבב התקיפות האמריקניות הנמשכות באיראן, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב השלים לילה ה-12 ברציפות של תקיפות במטרות איראניות. התקיפות כללו מתקני אחסון טילים, כלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ומערכות הגנה אווירית.

תקיפה באיראן באמצעות סירות מתאבדות ( צילום: צבא ארה"ב )

בשבועות האחרונים הפך נמל בנדר עבאס למוקד פעילות צבאית אמריקאית אינטנסיבית. לפני ימים ספורים תקף צבא ארה"ב לראשונה בהיסטוריה יעדים בנמל באמצעות כלי שיט בלתי מאוישים, כאשר כלי השיט תמרנו בדיוק לתוך המתקן ופגעו בצוללת איראנית ובמתקני תחזוקה. הנמל משמש כנקודת מוצא מרכזית לפעילות הימית של משמרות המהפכה, ובעיקר לניסיונות להפריע לשיט הבינלאומי במצר הורמוז. לפי הערכות צבאיות, הפגיעה ביכולות הלוגיסטיות של איראן באזור זה עשויה לשתק חלק ניכר מיכולתה להפעיל איומים ימיים. ההתפתחויות המקבילות – הפיצוצים בבנדר עבאס והאזהרה האמריקאית – מעידות על מתיחות גבוהה באזור.