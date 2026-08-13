אריה שפילמן, שף מקצועי ובעל חברת קייטרינג מלייקווד שבניו ג'רזי, משחרר הערב סינגל חדש בשם "חיים שיש" - שיר שנכתב והולחן במיוחד לכבוד חתונת בנו המתקיימת הלילה. ההלחנה וההפקה המוזיקלית של השיר נעשו בידי המלחין והמפיק איצי וולדנר, שותפו הקבוע של שפילמן ביצירותיו המוזיקליות לאורך השנים.

השיר החדש משוחרר במסגרת אלבום שלם הנושא את השם "קול אריה", ובו שישה שירים: חמישה שירים קודמים שהוציא שפילמן במהלך השנים, יחד עם הסינגל החדש. כל השירים באלבום נוצרו לציון אירועי משפחה ושמחות, וכולם נושאים את החתימה המוזיקלית המיוחדת של וולדנר.

שפילמן, המשלב בין עיסוקו כשף מקצועי לבין פעילות מוזיקלית, משמש גם כחזן ובעל תפילה בקהילה היהודית בלייקווד. במהלך השנים הוציא מספר סינגלים בהפקתו של וולדנר, ביניהם "מי אדיר", "למען" ו"ישימך" - שירים שהתקבלו בברכה בשמחות ובאירועים משפחתיים. כל אחד מהשירים נולד מתוך רגע משמעותי בחיי המשפחה.

השיר "חיים שיש" מבוסס על נוסח ברכת החודש, ומעניק לו ביטוי מוזיקלי חדש. וולדנר יצר עיבוד המשלב מסורת עם צלילים עכשוויים. העובדה שהשיר משוחרר בערב החתונה עצמו מעניקה לו משמעות מיוחדת והופכת אותו לחלק בלתי נפרד מהשמחה המשפחתית.

אלבום "קול אריה" מציג את מסלולו המוזיקלי של שפילמן, כשהוא כולל שירים שנוצרו לאורך תקופה של שנים. השירים הקודמים - "מי אדיר", "למען", "ישימך" ושלושה נוספים - כבר הוכרו בקהילה, והצטרפות "חיים שיש" משלימה את המכלול. כל השירים נושאים את החתימה המוזיקלית של וולדנר, שהפך לשותף קבוע ביצירותיו של שפילמן.