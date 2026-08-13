המוזיקאי והיוצר מנדי פורטנוי מפתיע את עולם המוזיקה החסידית עם פרויקט מיוחד לקראת חודש אלול: אלבום פסנתר חדש הנושא את השם 'אלול', המגיע שש שנים לאחר אלבומו הקודם Introspection. הפרויקט, שמתפרסם בתזמון מדויק לימי הרחמים והסליחות, מציע גישה שונה מהמקובל בעולם המוזיקה החסידית.

בניגוד לתהליכי ההפקה הממושכים והמתוכננים המאפיינים אלבומים רבים, בחר פורטנוי בדרך אחרת לחלוטין. הוא נכנס לאולפן ההקלטות והקליט את הניגונים באופן ספונטני וחי, ללא הכנה מוקדמת או עיבודים מתוכננים. האלבום משלב ניגונים עתיקים עם שירים ישיבתיים מודרניים, כאשר כל ניגון מקבל פרשנות חדשה דרך האלתור הספונטני. הגישה הישירה והחשופה הזו מתאימה במיוחד לאופיו של חודש אלול - תקופה של התבוננות פנימית והתכנסות רוחנית.

המיוחד באלבום זה הוא דווקא מה שהוא אינו מציע. 'אלול' אינו ניסיון נוסף ליצור הפקה מורכבת לניגונים מוכרים, אלא הזמנה להאזנה פשוטה וכנה למנגינות. בדומה לעבודת חשבון הנפש המתבצעת בסוף השנה, כך גם האלבום מזמן להתבוננות פנימית. הספונטניות המוחלטת של ההקלטה יוצרת תחושת נוכחות ישירה, כאילו המאזין נוכח ברגע היצירה עצמו.

שש שנים חלפו מאז שפורטנוי הוציא את Introspection, אלבום הפסנתר שזכה להצלחה רבה בעולם המוזיקה החסידית. במהלך השנים הללו המשיך פורטנוי ליצור ולהפיק, אך נמנע מלהוציא פרויקט סולו חדש. כעת, עם 'אלול', הוא שב אל הפסנתר ואל הניגון הטהור.

האלבום כולל ניגונים ממגוון סגנונות - מניגוני חסידות קדומים ועד שירים ישיבתיים עכשוויים שהפכו לחלק מהנוף המוזיקלי של עולם התורה. כל ניגון זוכה לפרשנות מחודשת באמצעות האלתור של פורטנוי, היוצר הרמוניות בלתי צפויות ומוביל את המאזין למסלולים מוזיקליים שלא תוכננו מראש. זהו הקסם של הפרויקט - הוא חי ומשתנה בכל רגע.

בתקופה שבה עולם המוזיקה החסידית מציע סינגלים חדשים כמעט מדי יום, מזכיר פורטנוי שלעיתים הפשטות היא המבוקשת. לעיתים אין צורך בהפקה מורכבת או בעיבוד משוכלל, אלא בישיבה מול הפסנתר ובמתן אפשרות למוזיקה לדבר בעצמה. 'אלול' הוא אלבום המתאים לא רק לחודש אלול, אלא לכל רגע של התבוננות פנימית והתחברות למהותי.

הפרויקט כולל גם שיתוף פעולה עם הזמר ישי ריבו, שתרם לחן לאחד הרגעים באלבום. ההפקה המוזיקלית, בראשותו של פורטנוי עצמו, שומרת על הטוהר והספונטניות של ההקלטה המקורית, תוך הוספת שכבות עדינות המעצימות את החוויה מבלי לפגוע באותנטיות.